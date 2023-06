7 giu 2023 12:53

BOTTURA FA FREDDURA – “SARÀ CONSENSUALE LA SEPARAZIONE TRA BRUGANELLI E BONOLIS: ‘L'ABBIAMO FATTO PER NON FAR SOFFRIRE I ROLEX’” – “BERLUSCONI DISPERATO PER LA SCOMPARSA DELLA DIGA UCRAINA. POI HA REALIZZATO DI AVER SBAGLIATO CONSONANTE” – "ITALIA VIVA E AZIONE PLAUDONO ALLA CORTE DEI CONTI AZZOPPATA, CONFERMANDOSI LEADER DELL'OPPOSIZIONE ALL'OPPOSIZIONE" - “PARTE DEL GOVERNO FAVOREVOLE ALLE CASE CHIUSE. L'UTERO IN AFFITTO, MA AL MASSIMO PER UN'ORETTA…”