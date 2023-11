24 nov 2023 16:26

BOTTURA FA FREDDURA – “SECONDO LE ANTICIPAZIONI DI ‘REPORT’, GASPARRI AVREBBE MOSTRATO LA CAROTA PERCHÉ SAPEVA CHE GLI STAVA ARRIVANDO IL CETRIOLO” – “CENTOMILA EURO A PINO INSEGNO PER FARE LA VOCE IN UN DOCUMENTARIO SULLE FERROVIE. SUGGERIMENTO PER IL TITOLO: ‘QUEL TRENO PER CIAMPINO’. CHE POI IL VERO SCANDALO È CHE LOLLO ABBIA PRESO TRENITALIA E NON ITALO, CON QUEL BEL NOME PATRIOTTICO”