5 set 2023 13:51

BOTTURA FA FREDDURA – “SECONDO DAGOSPIA, RENZI STAREBBE TRATTANDO PER PORTARE DAL 4 AL 3 IL QUORUM PER LE EUROPEE. DEL RESTO È UNA VITA CHE FA POLITICA SENZA QUORUM” – “HA DETTO: ‘VOGLIAMO STARE DALLA PARTE DEL TAVOLO E NON NEL MENÙ’. TANTO IL CONTO, COME SEMPRE, LO FA PAGARE A QUALCUN ALTRO” – “INFERMIERA UCCISA NELL'ANDRONE DI CASA A COLTELLATE. VA DETTO CHE SE FOSSE RIMASTA NEL SUO APPARTAMENTO, NON AVREBBE INCONTRATO IL LUPO…”