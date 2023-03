RAI, DI TUTTO, DI PUS! TRA I 42 DELLA COMMISSIONE VIGILANZA RAI RICICCIA ANCHE LA PREGIUDICATA AUGUSTA MONTARULI, L'EX SOTTOSEGRETARIA DI FRATELLI D’ITALIA CONDANNATA IN CASSAZIONE PER SPESE IMPROPRIE – IL SUO PASSO INDIETRO AVEVA CREATO UNO SCONTRO INTERNO ALLA MAGGIORANZA TRA FORZA ITALIA, PROPENSA ALLE DIMISSIONI, E FRATELLI D’ITALIA CHE AVREBBE VOLUTO EVITARLE – IL NUOVO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DOVREBBE ESSERE IN QUOTA M5S...