BOTTURA FA FREDDURA – “È UFFICIALE LA DIVISIONE TRA ITALIA VIVA E AZIONE. RENZI HA GIÀ ACCAREZZATO LA TESTA DI MELONI: ‘AH, SE TI AVESSI INCONTRATA PRIMA’” – “CASO GIAMBRUNO: ESAURITE LE PESCHE AGLI ESSELUNGA DI ROMA NORD” – “COMMENTO DI ANTONIO RICCI DOPO LO SCOOP DI STRISCIA: ‘SE CONDUCI ECCITATO, PRIMA O POI INCONTRI IL LUPO’ – “SALVINI SORPRESO DALLA PRESUNTA INFEDELTÀ DI GIAMBRUNO: ‘VERGOGNA, IL PRIMO A TRADIRE GIORGIA VOLEVO ESSERE IO’”

luca bottura (2)

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…] È ufficiale la divisione tra Italia Viva e Azione. Renzi ha già accarezzato la testa di Meloni: "Ah, se ti avessi incontrata prima".

Sconcerto dopo il fuori onda di Giambruno in cui fa il lumacone con una collega e si gratta ripetutamente il basso ventre: è comunque meno scomposto di quando va in diretta.

GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

Caso Giambruno: esaurite le pesche agli Esselunga di Roma Nord.

Ieri il concubino della Presidente del Consiglio non era in onda. Al pronto soccorso avrebbe raccontato di essere caduto dalle scale. In realtà Giambruno era a Pavia

per un convegno sul turismo. Coerente, essendo ormai in vacanza da una vita.

Commento di Antonio Ricci dopo lo scoop di Striscia: "Se conduci eccitato,

prima o poi incontri il lupo".

MATTEO RENZI GIORGIA MELONI

[…] Il luogo comune del giorno: "Dove si fermano i Giambruno si mangia bene". […] Salvini sorpreso dalla presunta infedeltà di Giambruno: "Vergogna, il primo a tradire Giorgia volevo essere io".

NOVELLA 2000 - LA FINE DELLA RELAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO THE THREESOME OF LIFE - LA SEPARAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO VISTA DA EMILIANO CARLI TWEET SU ANDREA GIAMBRUNO il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 1 il nuovo fuorionda di andrea giambruno striscia la notizia 11 VIGNETTA DI NATANGELO SULLA SEPARAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO MEME GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO MEME SU ANDREA GIAMBRUNO E LO SPOT DELL ESSELUNGA

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO E LEGGE FORNERO - VIGNETTA BY OSHO matteo salvini giorgia meloni