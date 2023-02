22 feb 2023 14:59

BOTTURA FA FREDDURA – “ZELENSKY A BERLUSCONI: ‘NON GLI HANNO MAI BOMBARDATO CASA’. LA RISPOSTA: ‘SI, MA A VILLA CERTOSA AVEVO UN VULCANO ATTIVO IN GIARDINO’” – “LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ERA COSÌ AFFRANTA, DOPO LE PAROLE DEL PRESIDENTE UCRAINO, CHE PERSINO LETTA L'HA CHIAMATA PER TIRARLE SU IL MORALE” – “MELONI HA PORTATO IN REGALO A ZELENSKY IL PIÙ AVANZATO SISTEMA MONDIALE PER IMPEDIRE AGLI AEREI RUSSI DI ALZARSI IN VOLO: IL CDA DI ITA”