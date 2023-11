BOTTURA FA FREDDURA – “BRUNO VESPA DICE CHE NESSUNO SA COME SI CHIAMA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SPAGNA E REGNO UNITO. PROBABILMENTE PERCHÉ SONO MONARCHIE. QUA I CAZZARI DOVREMMO FARLI NOI: STA DIVENTANDO CONCORRENZA SLEALE” – “IN RAI DEVONO AVER EQUIVOCATO: INSEGNO CONTINUAVA A PRETENDERE LA GHIGLIOTTINA, E QUELLI GLIEL'HANNO DATA” - “NESSUNA MUSICA DI SOTTOFONDO NEL NUOVO EPISODIO DE ‘GLI APPUNTI DI GIORGIA’. PECCATO, CI STAVA BENE RAMA-YA”

[…] Nuovo episodio, ieri, de "Gli appunti di Giorgia", la fiction social sui successi del Governo, pagata con le nostre tasse.

Al prossimo giro mi sa che pago l'Irpef con euro fasulli, vediamo come la prendono. Nessuna musica in sottofondo. Peccato, ci stava bene Rama-Ya.

A proposito di fiction, divertente "editoriale" di Bruno Vespa su X in difesa del Premierato. Nel video, Vespa, dice tra l'altro che nessuno sa come si chiama il Presidente della Repubblica in Spagna e Regno Unito. Probabilmente perché sono monarchie. Ora, con licenza, qua i cazzari dovremmo farli noi: sta diventando concorrenza sleale.

Esautorato dall'imminente conduzione dell'Eredità, Pino Insegno ha fatto sapere di pretendere Affari Tuoi o programma similare. Per me un ginseng tiepido in tazza grande, grazie.

Comunque in Rai devono semplicemente aver equivocato: Insegno continuava a pretendere la ghigliottina, e quelli gliel'hanno data.

[…] Il Tar abroga l'obbligo di esporre i prezzi medi dei carburanti. Di medio resta solo il dito che ci fece Salvini dopo aver promesso di rimuovere le accise.

