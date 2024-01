BOTTURA FA FREDDURA - QUINDI LOLLOBRIGIDA NON VUOLE LA CARNE COLTIVATA MA SI METTE IN TESTA CAPELLI SINTETICI. IRONICO, NEVVERO? - L'ASTIO PER LA PELATA RISULTA AL MOMENTO IL GESTO PIÙ NETTO DI CONDANNA AL FASCISMO MAI COMPIUTO DA UN ESPONENTE DI FRATELLI D'ITALIA - LOLLO HA RIVELATO DI ESSERSI SOTTOPOSTO A UN TRAPIANTO DI CAPELLI, PROBABILMENTE IN TURCHIA. MA C'È UN PROBLEMA: TRATTANDOSI DI BULBI EXTRACOMUNITARI, PIANTEDOSI...

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E IL CAPELLO RINFORZATO

[…] Il Ministro Lollobrigida ha rivelato di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, probabilmente in Turchia. Ma c'è un problema: trattandosi di bulbi extracomunitari, Piantedosi sta già brigando per espellerli.

Quindi Lollo non vuole la carne coltivata ma si mette in testa capelli sintetici. Ironico, nevvero? In ogni caso, l'astio per la pelata risulta al momento il gesto più netto di condanna al fascismo mai compiuto da un esponente di Fratelli d'Italia.

[…] Nessun mistero sul mancato sostegno del Pd agli aiuti per l'Ucraina. Lo comunica il segretario democratico, Giuseppe Conte.

EMANUELE POZZOLO PISTOLERO MEME

[…] Dapprima, dopo la sparatoria di Capodanno, il senatore Pozzolo aveva accusato la vittima di essersi sparato da solo. Ieri ha detto che è stato il caposcorta del senatore Delmastro. In giornata è previsto che chieda di essere giudicato insieme a Rosa e Olindo.

Secondo la nuova versione di Pozzolo, Delmastro sarebbe stato presente in aula al momento dello sparo. Ma non si è saputo prima perché, com'è noto, Delmastro è uno che sa tenere un segreto. Pozzolo e Delmastro starebbero comunque per confluire in una corrente comune: Coltelli d'Italia. […]

