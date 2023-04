VITTORIO SGARBI ALL’ASSALTO DELLA CIOCIARIA! – IL CRITICO D’ARTE TENTA LA CANDIDATURA A SINDACO DI ARPINO (PAESINO DI 6700 ANIME VICINO FROSINONE DOVE E' NATO CICERONE) - SGARBI VUOLE CONTINUARE A COLLEZIONARE POLTRONE. AL MOMENTO RICOPRE ALMENO 10 CARICHE, TRA CUI QUELLA DI SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA E CONSIGLIERE REGIONALE IN LOMBARDIA – LO SGARBONE VOLEVA RICANDIDARSI NELLA “SUA” SUTRI MA FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA NON LO AVREBBERO APPOGGIATO...