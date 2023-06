PUTIN MESSO AL MURO DA PRIGOZHIN: UNA DOMANDA E TRE IPOTESI. COME MAI IL PADRE PADRONE DI 27 MILA MERCENARI, FINO A IERI BELLICISTA CHE ACCUSAVA DI INCAPACITA' IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU, DICHIARA CHE NON C’ERANO MOTIVI PER INVADERE L’UCRAINA? - IPOTESI: PRIGOZHIN POTREBBE ESSERE STATO STRAPAGATO DALL'INTELLIGENCE OCCIDENTALE PER RIMBOCCARE LA LAPIDE A PUTIN E CHIUDERE COSÌ LA GUERRA IN UCRAINA. SUPPORTARE E ARMARE ZELENSKY STA PESANDO DECINE E DECINE DI MILIARDI, MEJO RICOPRIRE D’ORO PRIGOZHIN FACENDO SCOPPIARE UNA GUERRA INTESTINA - ALTRA IPOTESI: A “COMPRARSI” IL BOSS DELLA WAGNER SAREBBERO I TANTI OLIGARCHI RUSSI CHE NON VEDONO L’ORA, PER I LORO AFFARI FINITI INCAGLIATI A CAUSA DELLE SANZIONI, DI CHIUDERE UNA GUERRA DEMENTE - VIDEO!