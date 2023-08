BRICS, TUTTI PER UNO E OGNUNO PER SÉ – IL CLUB DELLE ECONOMIE EMERGENTI ACCELERA LA CORSA PER DIVENTARE UN CONTRAPPESO ALL'OCCIDENTE. MA L'INGRESSO DI SEI NUOVI MEMBRI, TRA CUI TRE POTENZE PETROLIFERE, È SOPRATTUTTO UNA VITTORIA DELLA CINA – “EL PAIS”: “GLI OBIETTIVI NON SONO GLI STESSI PER I 5 MEMBRI ORGINARI DEL CLUB. IL BRASILE DIFENDE LA SUA NEUTRALITÀ, L'IRAN NON VUOLE AVERE NULLA A CHE FARE CON IL GRANDE SATANA, GLI STATI UNITI. PECHINO E MOSCA PUNTANO A UN'AMPIA ALLEANZA ANTI G-7. MENTRE L'INDIA…”

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Non è emerso se al vertice di Johannesburg i BRICS abbiano discusso su come si chiamerà il club quando l'anno prossimo passerà da cinque a 11 membri. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ritiene che sia meglio mantenere il nome attuale. "È bello", ha detto nella città sudafricana.

L'acronimo è stato inventato quasi 20 anni fa da un analista di Goldman Sachs per etichettare un gruppo informale di Paesi che stavano crescendo a rotta di collo, diventando motori del PIL mondiale e offrendo promettenti opportunità per gli investitori globali.

Brasile, Russia, India e Cina hanno formalizzato la loro relazione come polo geopolitico nel 2009, quando la crisi finanziaria negli Stati Uniti e in Europa ha aumentato l'attrattiva della periferia. Nel 2010, con l'adesione del Sudafrica, si è aggiunta la S finale. Il blocco entra in una nuova fase con l'annuncio dell'ingresso di sei nuovi membri (Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran) il 1° gennaio.

Il club sta accelerando il suo cammino verso un ordine mondiale più giusto ed equilibrato. "La governance globale deve rappresentare le relazioni economiche e di potere di oggi, non quelle del 1945", ha proclamato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres al vertice. I membri attuali e futuri vogliono più voce, più rilievo, più potere; la fine dell'egemonia occidentale, ma questo non significa che sia uguale per tutti.

Il Brasile difende la sua neutralità, ha sempre lavorato per andare d'accordo con tutti; l'Iran non vuole avere nulla a che fare con il Grande Satana, gli Stati Uniti. E per Cina e Russia si tratta di un balzo in avanti nel desiderio di forgiare un'ampia alleanza che faccia da contrappeso al G-7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), il club dei Paesi ricchi.

Maiara Folly, specialista brasiliana di relazioni internazionali e direttrice esecutiva del CIPO (centro di ricerca sulle relazioni internazionali, la governance e il clima), spiega da Londra che "l'allargamento è una cosa molto naturale per i BRICS, un gruppo che è molto critico nei confronti del G-7 perché lo considera un club esclusivista che non riflette la distribuzione del potere politico ed economico nel mondo di oggi". Il presidente cinese Xi Jinping ha salutato la decisione con l'aggettivo delle grandi occasioni: "Questo allargamento è storico". Un'altra spinta alle sue ambizioni globali.

L'ingresso di nuovi partner "è una vittoria per la Cina, che ha cercato l'allargamento per anni", spiega Moritz Rudolf, analista del Chai China Center dell'Università di Yale negli Stati Uniti. Egli sostiene che i BRICS allargati "saranno più sinocentrici". Per molto tempo, l'India e il Brasile sono stati riluttanti ad aprire la porta perché ciò diluisce la loro presenza.

Lo specialista Moritz sottolinea che la questione è "quanto i BRICS saranno efficaci nel fungere da forza di coordinamento per questi Paesi, alcuni dei quali sono stufi del dominio statunitense e occidentale. Se saranno in grado di sostenere posizioni comuni e, ad esempio, di tradurre queste idee nell'agenda del G20", il club dei Paesi più sviluppati.

Questa è la grande incognita: in cosa si tradurrà a medio termine il potente messaggio politico inviato all'Occidente dai BRICS, che cercano di consolidarsi come leader dei Paesi non occidentali e del cosiddetto Sud globale. Il sinologo di Yale sostiene che "ci sono molti ostacoli, soprattutto le incomprensioni geopolitiche tra Cina e India", che di tanto in tanto sfociano in scaramucce di confine.

Secondo Lula, con l'allargamento, i BRICS rappresenteranno il 46% della popolazione mondiale e il 37% del PIL in termini di potere d'acquisto entro il 2024. E un altro fatto che il leader brasiliano non ha menzionato, ma che è fondamentale anche per l'attuale crisi energetica in Europa dovuta alla guerra in Ucraina: l'ingresso dell'Arabia Saudita, primo produttore mondiale di greggio, e di altre potenze petrolifere come gli Emirati e l'Iran, aumenta notevolmente il loro potere sull'approvvigionamento petrolifero mondiale.

Il padrone di casa, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ha già avvertito che l'allargamento a 11 è solo l'inizio: "Abbiamo concordato la prima fase di questo processo di espansione e altre fasi seguiranno".

Circa 40 Paesi avevano chiesto di entrare a far parte dell'amorfo blocco, che fin dalla sua nascita ha prodotto il risultato più tangibile della Nuova Banca di Sviluppo con sede a Shanghai, un'alternativa alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale che ha finanziato progetti di sviluppo in quattro continenti per un ammontare di 33 miliardi di dollari (30,5 miliardi di euro), due terzi dei quali in valuta statunitense. Ora le sanzioni contro la Russia complicano il suo lavoro. Ridurre la dipendenza dal dollaro è un obiettivo primario, ma i risultati sono per ora modesti, anche se si moltiplicano le iniziative per utilizzare lo yuan.

Grazie ai BRICS, le relazioni tra i Paesi membri sono diventate più strette a tutti i livelli, ma la crescita economica è stata trainata dai mercati interni, non da una massiccia incorporazione nelle catene globali del valore. Hanno acquisito visibilità come polo alternativo all'Occidente - negli anni più belli hanno ospitato Coppe del Mondo e Giochi Olimpici - ma non hanno mai raggiunto una coesione compatta. E con 11 sarà ancora più difficile.

I BRICS - con la Cina in testa perché la sua economia da sola è più grande di quella degli altri messi insieme - continueranno a corteggiare nuovi alleati. La crescente rivalità tra Washington e Pechino ha dato nuovo impulso a questo gruppo, perché chi vive in luoghi lontani dai centri di potere degli ultimi sette decenni ha molteplici rimostranze nei confronti dell'Occidente in generale e degli Stati Uniti in particolare. E la guerra in Ucraina non colpisce gli africani e i latinoamericani, che devono affrontare molteplici crisi nei loro quartieri.

Inoltre, gli interessi nazionali dei BRICS sono divergenti e talvolta persino antagonisti. La principale richiesta comune è la riforma delle istituzioni create dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale: ONU, FMI e Banca Mondiale. India, Brasile e Sudafrica chiedono da anni una riforma delle Nazioni Unite. Vedono la giustizia nel sedersi nel Consiglio di Sicurezza. La maggior parte degli osservatori concorda sul fatto che le Nazioni Unite hanno un problema di rappresentatività. La questione è se esercitare pressioni dall'esterno attraverso entità parallele senza regole o scopi chiari o se intraprendere una riforma dall'interno dell'ONU stessa.

Lo scrittore e ambasciatore spagnolo in India, José María Ridao, difende la seconda opzione perché la prima contribuisce a svuotare l'ONU del suo contenuto, con i pericoli che ciò comporta: "Il problema posto da questa proliferazione di iniziative multilaterali è come si rapportano a un sistema universale come l'ONU, che è l'unico a generare regole universali".

La brasiliana Folly ritiene che sia i nuovi BRICS che il G-20 siano forum che "possono essere utili spazi di coordinamento per una riforma del sistema ONU che è urgente" perché, insiste, "l'attuale ordine mondiale, oltre ad essere ingiusto, è disfunzionale per affrontare questioni urgenti come le crisi di sicurezza, il cambiamento climatico o la povertà".

Lula e Narendra Modi, il primo ministro indiano, si sono assicurati l'impegno di Xi a sostenerli per ottenere un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza. Ma il sinologo Rudolf avverte che si tratta di un sostegno più retorico che reale. Nessuno del quintetto che esercita il diritto di veto ha intenzione di attuare una riforma importante che modifichi l'attuale distribuzione del potere all'interno delle Nazioni Unite.

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato al vertice dei BRICS, ma ha dovuto farlo a distanza, in videoconferenza. Perché se avesse messo piede in Sudafrica, paese firmatario dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, il presidente russo avrebbe rischiato l'arresto per il mandato di cattura internazionale emesso nei suoi confronti lo scorso marzo come presunto responsabile del trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati in Ucraina alla Russia. È probabile che voglia sfruttare l'allargamento dei BRICS per dimostrare che, nonostante le sanzioni occidentali e l'isolamento diplomatico, ha molti amici.

La formazione finale dei prossimi partner ha sorpreso molti osservatori. L'Indonesia si è ritirata all'ultimo momento su sua stessa richiesta. L'Algeria e la Nigeria sono fuori... L'Etiopia è entrata e con essa quattro Paesi del Medio Oriente, una regione in cui Pechino sta rapidamente riempiendo il vuoto lasciato dagli Stati Uniti dopo le guerre in Afghanistan e Iraq.

Il padre dell'acronimo BRICS, Jim O'Neill, che lo ha coniato quando era capo economista di Goldman Sachs, ha parlato con il quotidiano brasiliano Estadão dopo l'annuncio dell'allargamento. È convinto che l'allargamento non sia vantaggioso perché renderà più difficili gli accordi. Inoltre, mette in dubbio i criteri utilizzati per invitare questi sei Paesi.

Per l'analista Oliver Stuenkel della Fondazione Getulio Vargas di San Paolo, "l'inclusione di Teheran, un regime che fornisce alla Russia i droni per l'invasione dell'Ucraina e che è soggetto ad ampie sanzioni economiche, rischia di consolidare la percezione che il blocco dei BRICS sia, in realtà, un'alleanza anti-occidentale guidata da Pechino e Mosca", scrive sulla rivista Americas Quarterly.

L'adesione ai BRICS dà ai sauditi, agli emiratini e agli egiziani una spinta sulla scena globale, "ma questo non significa che stiano abbandonando il loro rapporto strategico di sicurezza con gli Stati Uniti. Stanno costruendo coalizioni questione per questione in base ai loro interessi nazionali", avverte l'analista Hasan Alhasan dell'Istituto internazionale di studi strategici del Bahrein in un articolo pubblicato da Bloomberg.

Maria Figueiredo, ex ambasciatore brasiliano in Costa d'Avorio e Malesia, è dell'opinione che "più membri hanno i BRICS, meglio è, più forte sarà il gruppo". In una conversazione a San Paolo, aggiunge che "l'interesse principale è raggiungere il multipolarismo, non dipendere da una o due potenze".

Colpisce anche il fatto che due petro-monarchie e un'economia in crisi siano state scelte per quello che è nato come un club di economie emergenti. L'Argentina - impantanata in dolorosi negoziati con il FMI per alleviare la gravissima crisi economica - era uno dei progetti di Lula, ma l'esito delle elezioni di ottobre potrebbe impedire l'annunciato ingresso nei BRICS. L'attuale presidente, Alberto Fernández, ha accolto con entusiasmo il "sì", ma la verità è che i due candidati più adatti a succedergli non vogliono nemmeno sentirne parlare.

Il libertario di estrema destra Javier Milei, vincitore delle recenti primarie, è stato chiaro e deciso, fedele al suo stile: "Non promuoverò affari con i comunisti che non rispettano i parametri fondamentali del libero commercio, della libertà e della democrazia". Anche la candidata della destra classica, Patricia Bullrich, rifiuta l'adesione.

Quando sono nati i BRICS, il denominatore comune era la performance delle loro economie e le ottime prospettive grazie all'enorme domanda di materie prime della Cina. Negli ultimi quindici anni, l'evoluzione dei partner è stata disomogenea. La Cina è diventata una superpotenza, la seconda economia mondiale, ma la sua straordinaria traiettoria degli ultimi decenni è rallentata. La Russia è passata da un reset con Washington a un paria per l'Occidente. Né il Brasile né il Sudafrica hanno raggiunto le vette previste.

L'India sta crescendo rapidamente, ha superato la Cina in termini di popolazione e questa settimana ha raggiunto la Luna, la sua zona più ostile, pochi giorni dopo che la Russia non è riuscita a superarla nella stessa missione; la sua sonda si è schiantata.