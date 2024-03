BRUNETTA DA RECOVERY – NEL DECRETO SUL PNRR, LA MAGGIORANZA HA INSERITO UNA NORMA CHE PERMETTE AL PRESIDENTE DEL CNEL, ATTUALMENTE NON RETRIBUITO, DI RICEVERE LO STIPENDIO DA 240MILA EURO ANCHE SE PENSIONATO – LA PROTESTA DEL M5S E SINISTRA ITALIANA: “ERANO TROPPI 9 EURO LORDI ALL’ORA DI SALARIO MINIMO LEGALE, LUI INVECE PUÒ CUMULARE STIPENDIO E PENSIONE. UN BEL REGALO DEL GOVERNO MELONI”

Torna la vicenda dello stipendio di Renato Brunetta, attuale presidente del Cnel non retribuito perché pensionato. Una norma inserita nel decreto Pnrr, ora all’esame della Camera, prevede di sbloccare l’impasse. E di consentire a lui e ai consiglieri del Cnel di essere pagati anche se pensionati.

Non basta però per incassare subito lo stipendio che può valere 240 mila euro lordi. Servono altri step. Intanto dilaga la polemica. L’opposizione insorge.

A finire nell’occhio del ciclone è l’articolo 10 comma 4 del decreto Pnrr. Laddove si deroga a leggi precedenti (2012 e 2019), consentendo “ai fini della nomina del presidente e dei componenti del Cnel” di andare oltre i divieti. E quindi di consentire gli incarichi anche a “soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”. […]

Il tema si era posto anche per l’ex presidente dell’Istat Giancarlo Blangiardo, poi risolto con un’altra deroga. Insufficiente però per il Cnel, organo costituzionale. Va detto che per ora questa norma non comporta “oneri” per il bilancio pubblico, come chiarisce la relazione tecnica al decreto. Infatti rappresenta solo il primo step per sbloccare la busta paga di Brunetta. Il suo stipendio deve avere l’approvazione dell’assemblea del Cnel e poi essere sottoposto alla ratifica di Palazzo Chigi. Quindi al momento Brunetta resta un presidente a titolo gratuito. Ma certo il percorso è segnato.

Reagisce subito il M5S. “Dopo il ritorno dei maxi-vitalizi per gli ex senatori, ora il governo Meloni fa un bel regalo al suo fidato amico Renato Brunetta”, dice Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del Movimento. “Proprio lui che mesi ha affossato il salario minimo legale”. […]

Così pure Angelo Bonelli (Avs): “Nove euro lordi all’ora erano troppi per Brunetta come salario minimo legale. Ma lui può cumulare stipendio e pensione. Deroga inaccettabile, inserita nel decreto Pnrr nello stesso articolo in cui il Cnel viene incluso nella cabina di regia del Pnrr”.

