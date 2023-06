27 giu 2023 17:39

UNA BRUTTA BOTTA PER I SOGNI DI GLORIA DI CHIARA APPENDINO: CONFERMATA IN APPELLO LA CONDANNA A 18 MESI ALL'EX SINDACA DI TORINO PER GLI INCIDENTI DI PIAZZA SAN CARLO – È STATA RITENUTA COLPEVOLE DI DISASTRO, OMICIDIO E LESIONI COLPOSI PER QUANTO ACCADDE LA SERA DEL 3 GIUGNO 2017 TRA LA FOLLA CHE SEGUIVA LA FINALE DI CHAMPIONS SUI MAXISCHERMI: 1.600 FERITI E DUE DONNE MORTE PER LE LESIONI – GRILLO (COME DAGO-DIXIT) PUNTAVA SULLA APPENDINO PER LA GUIDA DEL M5S...