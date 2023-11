13 nov 2023 19:05

UNA BRUTTA BOTTA PER TRUMP: E’ MORTA MARYANNE, LA SORELLA MAGGIORE DELL’EX PRESIDENTE USA, MOLTO ASCOLTATA DA "THE DONALD" - AVEVA 86 ANNI, È STATA TROVATA SENZA VITA A NEW YORK, NELLA SUA CASA DI MANHATTAN. NEGLI ULTIMI ANNI IL RAPPORTO CON IL FRATELLO SI ERA INCRINATO PER VIA DI ALCUNI AUDIO PUBBLICATI DA UNA COMUNE NIPOTE CHE STAVA PROMUOVENDO UN LIBRO DI MEMORIE SULLA LORO FAMIGLIA – TRUMP, FAVORITO ALLA NOMINATION REPUBBLICANA PER LE PRESIDENZIALI DEL 2024 E ALLE PRESE CON DECINE DI ACCUSE PENALI IN QUATTRO CAUSE, HA AVUTO DIVERSE PERDITE PERSONALI NEGLI ULTIMI ANNI…