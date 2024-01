12 gen 2024 15:52

A BRUXELLES PREPARANO LA VENDETTA SULL’ITALIA – COME CI FARANNO PAGARE IL NO AL MES? IL SOLITO VALDIS DOMBROVSKIS, SUPER-FALCO VICEPRESIDENTE ESECUIVO DELLA COMMISSIONE, FA CAPIRE CHE POTREBBE ARRIVARE QUALCHE CETRIOLONE: “L’ITALIA DA MOLTI ANNI HA CONOSCIUTO STRUTTURALI BASSI TASSI DI CRESCITA. È IMPORTANTE USARE LE OPPORTUNITÀ FORNITE DAL PNRR PER LE RIFORME STRUTTURALI” – “A GIUGNO APRIREMO LE PROCEDURE PER DISAVANZO ECCESSIVO, E AVREMO BISOGNO DI CHIAREZZA”