21 dic 2023 09:03

BRUXELLES SULL'ATTENTI, ARRIVA IL GENERALE! - VANNACCI ROMPE GLI INDUGI: “CANDIDARMI ALLE EUROPEE CON LA LEGA? SE QUESTA OPPORTUNITÀ SI REALIZZASSE DAVVERO LA PRENDERÒ IN CONSIDERAZIONE E LA VALUTERÒ - DA DOMANI IN POI TUTTE LE STRADE SONO POSSIBILI, NON SOLO QUELLA POLITICA, DIPENDE DALLE CONDIZIONI E DALLE SITUAZIONI - RINGRAZIO CHIUNQUE MI FACCIA PROPOSTE IN QUALSIASI SETTORE, PERCHÉ VUOL DIRE CHE RICONOSCONO LE MIE CAPACITÀ”