20 apr 2024 16:48

LA BUFERA GIUDIZIARIA CHE SCUOTE IL CENTROSINISTRA IN PUGLIA STA PER TRAVOLGERE ANCHE MICHELE EMILIANO? - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE POTREBBE ESSERE INDAGATO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO PERCHÉ, DOPO AVER SAPUTO DELL'IMMINENTE ARRESTO DEL COMMISSARIO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, ALFONSO PISICCHIO, LO AVREBBE AVVERTITO DICENDOGLI “DIMETTITI O TI RIMUOVO” – A RIVELARLO AL GUP SAREBBE STATO LO STESSO PISICCHIO, MOSTRANDO LE CHAT CON EMILIANO…