8 nov 2023 08:28

BUONE NOTIZIE PER I DEMOCRATICI DALL’OHIO: LO STATO CHE NEL 2020 AVEVA VOTATO IN MODO MASSICCIO PER TRUMP, DICE SÌ ALL’ABORTO. BIDEN ESULTA: “GLI AMERICANO PROTEGGONO LE LORO LIBERTÀ”- OK ANCHE ALLA LEGALIZZAZIONE DELLA MARIJUANA - INTANTO IL GOVERNATORE DEMOCRATICO DEL KENTUCKY ANDY BESHEAR HA VINTO L’ELEZIONE AL SECONDO MANDATO, IN UN ALTRO STATO CHE AVEVA SCELTO TRUMP NEL 2020…