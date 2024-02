BUROCRAZIA LENTA, ZERO DIGITALIZZAZIONE, LICENZIAMENTI E AZIENDE CHE CHIUDONO: NON È L’ITALIA MA LA GERMANIA – LA FU LOCOMOTIVA D’EUROPA È IN UNA CRISI DRAMMATICA. LE RAGIONI? SEMPLICI: PAGA LA TRACOTANZA DEGLI ANNI DELLA MERKEL, PASSATI A SCOMMETTERE TUTTO SULL’INTERDIPENDENZA. HA ESTERNALIZZATO LA SICUREZZA AGLI USA, L’EXPORT ALLA CINA, L’ENERGIA ALLA RUSSIA. E ORA SI RITROVA VULNERABILE. AGGIUNGERE GLI INVESTIMENTI MAI REALIZZATI E IL COCKTAIL AUTO-DISTRUTTIVO È FATTO...

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

angela merkel olaf scholz

Ci sono articoli che toccano la corda giusta, o arrivano al momento opportuno.

Quello di Bloomberg , «I giorni della Germania come superpotenza industriale sono contati» li aveva entrambi. Non a caso è stato molto letto, e ripreso anche dalla stampa popolare tedesca.

Perché è così che la Germania si sente: una superpotenza in crisi d’identità e di risultati, che si chiede quanto a lungo potrà ancora considerarsi tale. Perché proprio ora, questo sentimento, dopo un declino che va avanti da anni? Almeno […] dal 2017 quando la produzione industriale tedesca ha invertito la curva all’ingiù […]. Forse perché, per il settimo mese di fila, anche a dicembre i numeri della produzione industriale erano negativi, ma stavolta ben peggio delle previsioni.

angela merkel olaf scholz

Forse perché il grande disagio è esploso, arrivando a fermare treni e aeroporti e restituendo l’immagine di un Paese […] «immobile». «Mai negli ultimi 20 anni — ha detto il capo del sindacato Verdi — c’era una tale voglia di scioperare» .

Sono tante le aziende che hanno alzato, o potrebbero alzare, bandiera bianca. Circa il dieci per cento, secondo la Bundesbank. Quasi ogni giorno qualche fabbrica chiude […]

germania manifestazioni contro afd 8

Notizie recenti: la Miele, fabbrica di elettrodomestici d’alta gamma, manda a casa 2.700 operai. La Michelin si ridimensionerà di un terzo nel 2025. […] Continental Ag a luglio abbandonerà uno stabilimento che crea sistemi di sicurezza e freni. La Gea, che costruisce macchinari dall’Ottocento, andrà a produrre le pompe di calore in Polonia.

La chimica […] è in ginocchio per i prezzi dell’energia esplosi dopo l’invasione russa dell’Ucraina: la Basf, numero 1 in Europa, sta per tagliare 2.600 posti. Una volta si sarebbe detto che è un bollettino di guerra, non fosse che ora le guerre le abbiamo davvero. Cos’è successo al «Made in Germany» da tagliare così tanto la competitività? È cambiata la geopolitica, è la prima risposta. Un saggio di Costanze Stelzenmüller della Brookings Institution, uscito a giugno e da allora molto citato, inquadra così la situazione.

basf 5

La Germania paga più di tutti la sua scommessa strategica «su una piena adozione della globalizzazione e dell’interdipendenza». Ha esternalizzato la sicurezza agli Usa, l’export alla Cina, l’energia alla Russia. E ora si ritrova estremamente vulnerabile nella nuova competizione tra grandi potenze . La seconda risposta è interna: burocrazia, poca digitalizzazione, gli anni del boom di Merkel sprecati.

vladimir putin angela merkel

Pare che fare il ceo in Germania sia più difficile che in qualsiasi altro Paese del mondo. Anche nel 2024 la Germania crescerà meno degli altri grandi Paesi. Come se non bastasse, alla stagnazione si unisce la crisi politica. L’estrema destra è esplosa travolgendo certezze che questo Paese fosse diverso, impermeabile perché vaccinato dal suo passato. Non è così. Le manifestazioni in piazza contro l’Afd […] sono imponenti. Ma non ricacceranno […] il genio nella lampada. Si torna a parlare e discutere in pubblico di «Weimar», chiedendosi se ci sono paragoni con quell’epoca oscura che precedette la catastrofe. Non esageriamo, rispondono gli storici. Ma una forma nuova, più rassegnata, della deutsche Angst (dell’angoscia del futuro) ha preso piede. Succede così nell’impero che — per non voler essere imperiale — si è basato tutto sul «Made in Germany» .

germania manifestazioni contro afd 6 germania manifestazioni contro afd 2 putin con il suo labrador in un incontro ufficiale con angela merkel OLAF SCHOLZ AL PARLAMENTO TEDESCO germania manifestazioni contro afd 3 polizia - germania germania manifestazioni contro afd 1 Olaf Scholz e Merkel Merkel Olaf Scholz GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ bundestag ovazione per angela merkel olaf scholz al parlamento tedesco