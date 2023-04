LISSNER NON LASCIA MA DENUNCIA – IL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI NON INTENDE FARSI “PENSIONARE” DAL GOVERNO MELONI PER FARE SPAZIO A CARLO FUORTES. E INVIA AL MINISTRO SANGIULIANO UNA LETTERA IN CUI MINACCIA DI ASSUMERE “QUALSIASI INIZIATIVA A MIA TUTELA, INCLUSO SEGNALAZIONI AD OGNI AUTORITÀ COMPETENTE” CONTRO “LA MANOVRA ILLEGITTIMA E DISCRIMINATORIA” CHE LO VUOLE FUORI DAL LIRICO – IL NODO È LA “LEGGE AD HOC” PER FAR DECADERE PER LIMITI DI ETÀ IL 70ENNE LISSNER