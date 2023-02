BYE BYE SUPERBONUS – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO ILD CECRETO LEGGE CHE SOSPENDE LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AGLI INCENTIVI FISCALI SUI BONUS EDILIZI – I COSTRUTTORI EDILI SULLE BARRICATE: “COLPO DI GRAZIA A FAMIGLIE E IMPRESE” – CONTE SUBITO POSTA SU FACEBOOK: “IN GIOCO LA PELLE DI LAVORATORI E FAMIGLIE, A REPENTAGLIO IL FUTURO DI ALMENO 130MILA OCCUPATI…”

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Il governo affossa il Superbonus: il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto legge che sospende lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali sui bonus edilizi. "Si è deciso di dare un colpo di grazia a famiglie e imprese in nome di non si sa quale ragion di Stato", è la critica mossa dal presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) Federica Brancaccio. Duro l'attacco del leader del M5s Giuseppe Conte: "Non è tanto l'affossamento di una misura ideata dai Cinque Stelle a preoccuparci, ma il colpo letale al settore dell'edilizia, che negli ultimi due anni ha dato un contributo fondamentale alla crescita record del Pil". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani prova a chiarire: "E' stato necessario intervenire per tamponare gli errori dei governi precedenti".

report intervista giuseppe conte sul superbonus

Le critiche di Conte "Qui si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si mette a repentaglio il futuro di almeno 25mila aziende dell'edilizia, 130 mila posti di lavoro", prosegue Conte in un post pubblicato su Facebook. "Sarebbe inoltre un'intollerabile presa in giro degli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra sulla protezione dei bonus edilizi e la partecipazione di autorevoli esponenti del centrodestra alle tante piazze che si sono riunite a tutela dell'edilizia. Ci chiediamo infine - conclude l'ex premier Conte - come farebbe a restare un minuto di più al governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela del Superbonus e della cessione dei crediti d'imposta".

SUPERBONUS 110

[...] Giorgetti: "Misura scellerata che pesa 2mila euro sulla testa di ogni italiano" Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti chiarisce dopo il Cdm: "Il dl sui crediti degli incentivi fiscali sui bonus edilizi è una misura d'impatto che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa. Questo è bilancio di questa esperienza", ha sottolineato.