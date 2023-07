CACCIA AL PUTINIANO - ELENA BASILE, GIÀ AMBASCIATRICE D’ITALIA IN SVEZIA E IN BELGIO, DAL 2017 AL 2021, RIVELA DI AVER SCRITTO MOLTI ARTICOLI CON LO PSEUDONIMO “IPAZIA” PER IL “FATTO QUOTIDIANO” DOPO L’ATTACCO DI MARCO TARADASH: “BASILE CI ILLUSTRA IL PERFETTO LAVORIO DEI SERVIZI RUSSI SUI NOSTRI DIPLOMATICI ALL’ESTERO” - A METTERCI IL CARICO, ARRIVA IL GIORNALISTA DAVID CARRETTA: “DIPLOMATICA AMMETTE DI AVER SCRITTO SOTTO PSEUDONIMO ARTICOLI DI DISINFORMAZIONE E PROPAGANDA PRO RUSSA. TUTTO BENE ALLA FARNESINA? E I SERVIZI CHE DICONO?”

Grande fermento sul Twitter politico, ieri, dove a tenere banco è sempre la guerra in Ucraina e dove la legione liberale […] si è messa a braccare Elena Basile, già ambasciatrice d’Italia in Svezia, dal 2013 a 2017, e in Belgio, dal 2017 al 2021, e da qualche tempo editorialista del Fatto Quotidiano.

Stuzzicata da Marco Taradash in un tweet che riportava il suo ultimo articolo («L’ex ambasciatrice dell’Italia in Svezia e in Belgio ci illustra il perfetto lavorio dei servizi russi sui nostri diplomatici all’estero»), la diplomatica ha svelato: «Ho scritto molti articoli col pseudonimo Ipazia e poi firmando sul Fatto Quotidiano, Taradash dovrebbe leggerli e avere un nuovo attacco di bile […]».

La «rivelazione» sullo pseudonimo scatena a quel punto la legione liberale. «Una diplomatica italiana schierata per le menzogne putiniane contro l’Italia, l’Ue, la Nato e i valori che difendono ammetterà che può suscitare sdegno […]», ribatte Taradash.

David Carretta si esibisce in un grande classico […]: «Diplomatica […] ammette di aver scritto sotto pseudonimo articoli di disinformazione e propaganda pro russa. Firmati Ipazia. Sul Fatto Quotidiano. Tutto bene alla Farnesina? E i servizi che dicono?» […] Per essere una che di mestiere ha fatto la diplomatica, la signora sembra in effetti avere la mano decisamente troppo sciolta sulla tastiera. […]