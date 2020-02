CACCIARI L'AMMAZZA-PD - ''IL PROCESSO A SALVINI È UNA SCENEGGIATA CHE FINIRÀ NEL NULLA. HANNO GESTITO IPOCRITAMENTE IL VOTO IN AULA, FATTO SOLO DOPO LE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA NEL TIMORE CHE SALVINI SI PRESENTASSE CON LE STIMMATE DI MARTIRE. MA IN QUELLE ELEZIONI HANNO INFLUITO LE SARDINE, IL FATTO CHE NÉ CONTE NÉ IL GOVERNO ABBIANO MESSO IL NASO IN CAMPAGNA ELETTORALE E LA CITOFONATA DELL'EX MINISTRO DELL'INTERNO''

cacciari

Anche Massimo Cacciari contrario a processare Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Il commento dell'ex sindaco di Venezia sul via libera del Senato arriva più puntuale che mai: "Era scontato andasse a finire così. Penso che la cosa, del tutto irrilevante politicamente, non darà fastidio a lui e non darà beneficio agli altri". Per Cacciari, interrogato dall'Adnkronos, si tratta di un semplice atto dovuto, una "sceneggiata", in poche parole un processo che finirà nel nulla totale. Un colpo basso al governo che sperava di far fuori politicamente il leader della Lega: "È un giochetto, come l'aver gestito ipocritamente il voto in Aula, dopo le elezioni in Emilia Romagna nel timore che Salvini si sarebbe presentato in ultima battuta all'appuntamento alle urne con le stimmate di martire".

matteo salvini in senato

Stimmate che, a quanto pare, si porterà anche adesso visto e considerato che gli italiani il loro pensiero l'hanno già manifestato (il sondaggio condotto da Fabrizio Masia dice chiaramente che il 43 per cento ritiene sia sbagliato processare Salvini ndr). "In Emilia Romagna con o senza il sì al processo non si sarebbero modificati i risultati - rimarca il filosofo -. A influire sono state piuttosto le Sardine, il fatto che né Conte né il Governo abbiano messo il naso in campagna elettorale e la citofonata dell'ex ministro dell'Interno". Secondo Cacciari quel gesto al presunto pusher di Pilastro di Bologna non ha ripagato il leader del Carroccio, anzi "è stata la dimostrazione di una cultura barbara, di una spontanea, preoccupante, naturale barbarie".

giulia buongiorno