FIACCOLATA DEI "FOGLIANTI" PER ISRAELE - SHOW DI GIULIANO FERRARA ALLA FIACCOLATA PER LO STATO EBRAICO, ORGANIZZATA DAL "FOGLIO": "LA BANDIERA DELLA PACE È QUELLA CON LA STELLA DI DAVID, È L'UNICA CHE VA ESPOSTA SUL CAMPIDOGLIO" – SUL PALCO IL DIRETTORE CLAUDIO CERASA, ANTONIO TAJANI, CARLO NORDIO E MARA CARFAGNA.

La lunga fila silenziosa inizia davanti al Colosseo, risale lenta lungo il viale lastricato. L’eterna memoria di Roma, eterna come quella di Israele. Venti secoli di storia, e noi qui. “In un luogo che non è affatto casuale”, dice Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma. Sul frontone dell’arco di Tito, illuminato di bianco e d’azzurro, campeggia la stella di David. “Se noi siamo qua, è anche per capire che il popolo ebraico ha passato nella sua storia delle sciagure terrificanti. Ma da queste sciagure si è sempre ripreso”. Nel lutto, c’è la volontà del riscatto. “Noi resistiamo, e ci salveremo”.

C’è un silenzio grave, come d’attesa. C’è chi ha portato con sé dei cartelli: “Hamas uguale Isis”; “La libertà dell’occidente si difende alle mura di Gerusalemme”. Su alcuni di quei cartelli ci sono le foto delle vittime dell’ultimo criminale attacco islamista. Numeri, altissimi, che qui però hanno un volto, una storia, un nome e un cognome. “Ogni ora ci arrivano sul cellulare le immagini con notizie terribili, perché Israele è piccolo e ci conosciamo tutti. E’ uno strazio infinito”, spiega Noemi Di Segni, presidente delle Comunità ebraiche italiane.

“Mai nella storia recente di Israele abbiamo visto una tale barbarie”, conferma l’ambasciatore di Tel Aviv a Roma, Alon Bar. “E faremo tutto, tutto, tutto ciò che sarà necessario fare perché non avvenga più”. Sfilano anche le delegazioni dei tanti partiti che hanno aderito al presidio fogliante: tutti insieme, uniti nella volontà di portare qui la loro testimonianza.

“Era importante esserci. Mai come in questo momento, evitare ogni ambiguità, essere netti, significa difendere ciò che Israele rappresenta: libertà, democrazia, una certa idea di mondo in cui noi crediamo profondamente”, esordisce il direttore Claudio Cerasa. E a questi valori, Carlo Nordio, il primo ministro a prendere la parola, ne aggiunge un altro. E non a caso. “La giustizia”, dice il Guardasigilli. […]

E la verità è anche quella che Pigi Battista ricorda con tono stentoreo. “Non c’entra niente la questione palestinese. Questi terroristi non gridano ‘Palestina libera’: ce l’hanno con la democrazia, con la libertà, coi nostri valori. Quella di Israele è la frontiera morale di tutto l’occidente”.

Giustizia e verità, dunque. “E la forza”, dice Antonio Tajani. “La forza che vale più della violenza. E Israele ha dalla sua la forza del diritto. Il Parlamento italiano oggi ha condannato senza esitazione la vile aggressione contro cittadini inermi, contro ebrei inermi. Hamas, unico responsabile di questa strage, non vuole la pace. Vuole la guerra, perché è nella guerra che è convinta di poter prosperare”.

C’è poi il nodo dei finanziamenti alle associazioni internazionali che, dietro più o meno supposti fini umanitari, finiscono per foraggiare Hamas. E’ un nodo che evoca Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera che sale sul palco ai piedi dell’Arco di Tito insieme al suo collega del Senato, Massimiliano Romeo.

“Neanche un euro ad associazioni internazionali che poi foraggiano Hamas”, continua Tajani. “Ma avete già cambiato idea!”, urla un contestatore. “Non noi, io non sono l’Alto rappresentante dell’Ue”, ribatte il vicepremier, riferendosi alla dialettica in corso a Bruxelles sul punto”.

Non sarà, questo l’unico momento di tensione tra il palco e la folla. Quando Roberto Gualtieri prende la parola, suggerendo “una ricorrenza terribile” (“Proprio mentre ci accingiamo a ricordare l’ottantesimo anniversario della retata al ghetto di Roma, altre immagini di deportazioni, di sevizie, di una caccia casa per casa a danno di ebrei innocenti”), c’è infatti, dal pubblico, chi abbozza una mezza protesta. “Sindaco, togli quella bandiera della pace dalla facciata del Campidoglio”. Lui nicchia.

Ma Giuliano Ferrara, che interviene subito dopo, lo incalza di nuovo: “Sindaco, l’unica bandiera della pace da esporre è la Stella di Davide”. Insiste Ferrara: “Israele può fare di tutto, per difendere se stesso. Solo una cosa non può fare: rinunciare a sguarnire la frontiera che separa la sua civiltà, le sue città, il suo popolo, dalla barbarie di Hamas. Gaza è ostaggio di Hamas. Due milioni di persone assoggettate a una logica terribile di sangue e di morte. Bisogna liberare Gaza: anche con le bombe, anche con l’esercito, anche coi carri armati”. […]

Concetto molto citato, l’ambiguità. Lo fa Alessandro Alfieri, del Pd. E lo fa Giovanni Donzelli, di FdI: “Oggi Camera e Senato hanno dato prova di unità nella condanna del terrorismo di Hamas. Ma non può bastare. La stessa condanna andrà applicata anche a ogni forma di ambiguità. E la stessa compattezza andrà dimostrata quando, tra qualche giorno, Israele dimostrerà la sua forza per riaffermare il suo diritto alla difesa”. Poi la proposta: “Facciamo un’altra iniziativa analoga, un’altra fiaccolata: la facciamo il giorno dopo a quello in cui Israele avrà vinto”.

Intanto per Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, c’è da rinnovare un impegno. “Sarei qui anche se non fossi ebreo. Sono qui come difensore di una civiltà che è sancita anche nella nostra Costituzione. La nostra riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di razza, etnia o religione. Quella di Hamas evoca la realizzazione di uno stato islamico senza alcuna presenza di persone ebraiche”. […]

