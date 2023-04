IL CALCIO ITALIANO NEL PALLONE – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE DELLA ROMA, DAN E RYAN FRIEDKIN, SONO INDAGATI, INSIEME ALL’EX PRESIDENTE JAMES PALLOTTA, NELL’INCHIESTA DELLA PROCURA DI ROMA SULLA COMPRAVENDITA DI DIVERSI GIOCATORI – ANCHE IL PROPRIETARIO DELLA LAZIO, CLAUDIO LOTITO, E IL DS BIANCOCELESTE, IGLI TARE, SONO STATI ISCRITTI NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI, DALLA PROCURA DI TIVOLI…

dan ryan friedkin

Indagati i Friedkin, Pallotta e dirigenti Roma

(ANSA) - Il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l'ex presidente della società James Pallotta sono indagati nell'inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di diversi giocatori. In tutto sono 9 gli indagati, oltre alla stessa società sportiva: tra questi gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga, l'ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni e alcuni dirigenti.

Indagati Lotito, Tare e altri cinque

(ANSA) - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, sono indagati dalla Procura di Tivoli assieme ad altre cinque persone nell'ambito dell'indagine su operazioni di compravendita di calciatori. E' quanto emerge dal decreto di perquisizione. (ANSA).

tare lotito foto mezzelani gmt010 tare lotito IGLI TARE CLAUDIO LOTITO - MEME BY OSHO mourinho friedkin