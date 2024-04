30 apr 2024 16:45

CALENDA, C'E' DEL LOSCO NEL BOSCO! – ORE DI PASSIONE PER IL CHURCHILL DEI PARIOLI SOTTO ‘O VESUVIO: IN BILICO LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE DELL’EX CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA LUIGI BOSCO - PESANO L’AUT AUT DEL PARLAMENTARE EUROPEO USCENTE GIOSI FERRANDINO E L’ATTACCO DEL RENZIANO LUCIANO NOBILI SU BOSCO "COINVOLTO IN UNA INDAGINE DELLA DDA SU RAPPORTI FRA POLITICA, CAMORRA E IMPRESE" - IL BOSCO STA PER ESSERE POTATO? A ROMA RIUNIONE IN CORSO…