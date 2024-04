24 apr 2024 15:50

CALENDA HA TROVATO IL MODO PER AFFOSSARE SCHLEIN - CARLO TOSCAN DU PLANTIER, CUGINO DEL "CHURCHILL DEI PARIOLI" ED EX RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL LEADER DI "AZIONE", CURERÀ LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD PER LE EUROPEE - RESTA TUTTO IN CASA COMENCINI: TOSCAN E’ IL FIGLIO DELLA REGISTA FRANCESCA, ZIA DI CALENDA (RESTA TUTTO IN CASA COMENCINI!) – IL CONTRATTO FIRMATO DAI DEM CON "SUPERHUMAN", L'AGENZIA DI TOSCAN (CHE CURA ANCHE LA PROMOZIONE DI "LOL"), HA MANDATO IN TILT IL NAZARENO: “E’ COME SE IL CUGINO DI SALVINI, DOPO UN PASSATO NELLA LEGA, SI OCCUPASSE DELLA CAMPAGNA DI MELONI”