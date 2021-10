7 ott 2021 18:06

CALENDA, MA ‘NDO VAI? IL DERBY TRA RENZI E L’EX MINISTRO PER CONQUISTARE LA LEADERSHIP DEL "CENTRINO" – “CON RENZI IL PROBLEMA È CHE L'ATTIVITÀ DI LEADER POLITICO NON È CONCILIABILE CON QUELLA DI BUSINESSMAN”, HA GRAFFIATO CALENDA - "CARLO È UN PO' COSÌ E CERCA DI FARE POLEMICA ANCHE CON GLI AMICI", IL BUFFETTO DI RENZI CHE IN PRIVATO CONFIDA: SE AZIONE, IL PARTITO DI CALENDA, VOLEVA LANCIARE UNA OPA SULL'AREA LIBERAL DEMOCRATICA E RIFORMISTA, EBBENE NON PUÒ FARLO, NON HA I NUMERI NÉ LA STRUTTURA…