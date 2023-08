CALENDA NON PERDE OCCASIONE PER MARCARE LA DISTANZA DA RENZI. ANCHE A COSTO DI RIVALUTARE IL REDDITO DI CITTADINANZA – CARLETTO HA ATTACCATO LA MINISTRA DEL TURISMO, DANIELA SANTANCHÉ, CHE AVEVA DETTO CHE IL SUSSIDIO “HA FATTO TANTO MALE” CON UNA FRASE SIBILLINA: “LA MORALE DA LEI ANCHE NO”. POI HA AGGIUNTO: “ANCHE NON PAGARE I LAVORATORI, MANDARE ALL’ARIA SOCIETÀ, USARE IMPROPRIAMENTE LA CASSA INTEGRAZIONE E RIMANERE SERENAMENTE MINISTRO, SONO COSE CHE FANNO MOLTO MA MOLTO MALE”. CHISSÀ COSA NE PENSA IL SUO ALLEATO (ANCORA PER POCO) DI ITALIA VIVA…

Estratto dell’articolo di Guido Tortorelli per www.corriere.it

«La morale da lei anche no». È il duro attacco che il fondatore e segretario di Azione, Carlo Calenda, ha rivolto stamani alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Il tema dello scontro è il Reddito di cittadinanza, misura non condivisa dalla senatrice di Fratelli d’Italia: «Credo che abbia fatto tanto male: hanno dato soldi a chi era occupabile», ha dichiarato la ministra.

L’esponente del governo ha aggiunto come sia necessario aiutare i fragili e chi ha bisogno, ma «dobbiamo mettere in condizione i giovani di lavorare. Chi dà lavoro sono le imprese e bisogna aiutarle nel poter assumere con un cuneo fiscale che abbiamo già messo». […]

Affermazioni che non sono state gradite da Calenda, il quale è intervenuto contro la ministra su Twitter: il leader di Azione è tornato sulle indagini della procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta, legate alla società Visibilia Editore spa, di cui la ministra è stata presidente dal 2016 fino allo scorso 23 gennaio.

MATTEO RENZI E DANIELA SANTANCHE MEME BY DAGOSPIA

«Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male», ha scritto il segretario. Infine Calenda ha ribadito la sua contrarietà al Reddito di cittadinanza, ma anche che, allo stesso tempo, non intende «accettare la morale» della meloniana.

