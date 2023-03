“QUELLA DI NETANYAHU È UNA BUONA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. LA VERA QUESTIONE È CHI COMANDA IN ISRAELE: IL GOVERNO ESPRESSIONE DEGLI ELETTORI O I GIUDICI ELETTI DA SE STESSI?” - IL SEMIOLOGO UGO VOLLI IN DIFESA DI “BIBI”: “IN ISRAELE C’È UN SISTEMA SECONDO CUI IL POTERE GIUDIZIARIO PUO’ DECIDERE SU TUTTO - LA CORTE SUPREMA SI È ACCAPARRATA I POTERI DELLA NOSTRA CORTE DI CASSAZIONE COME TRIBUNALE DI ULTIMA ISTANZA, DELLA CORTE COSTITUZIONALE GIUDICANDO LE LEGGI, E DEL CONSIGLIO DI STATO ANNULLANDO GLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE…”