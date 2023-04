CALENDA SCAPPA AD ASSISI IN CERCA DI PACE INTERIORE – DOPO SCAZZO CON RENZI, LO STATO MAGGIORE DI AZIONE SI RADUNA NELLA CITTÀ DI SAN FRANCESCO PER UNA DUE GIORNI DI INCONTRI E RIFLESSIONI – SONO AL LAVORO I PONTIERI, ETTORE ROSATO ED ENRICO COSTA, MA DOPO GLI ULTIMI INSULTI DI IERI CON MATTEONZO LA SITUAZIONE È IRRIMEDIABILE. SE SI SCIOLGONO I GRUPPI, SIA AZIONE CHE ITALIA VIVA PERDONO MILIONI DI EURO…

Estratto dell’articolo di Pasquale Napolitano per www.ilgiornale.it

CARLO CALENDA SI RIFUGIA AD ASSISI DOPO LO SCAZZO CON RENZI

Carlo Calenda si rifugia nella città della pace in cerca di meditazione. Lo stato maggiore di Azione si raduna ad Assisi per una due giorni di incontri e riflessioni organizzata da Harambee, l'associazione culturale fondata da Matteo Richetti ai tempi del Pd.

La terra di San Francesco è il luogo ideale per ricompattarsi dopo il fallimento del progetto di partito unico con Italia Viva. Calenda impone il silenzio stampa ai suoi, ma non rinuncia a un nuovo affondo contro gli ex compagni di viaggio: «Ho rotto con il Pd quando ha tradito la parola alleandosi con Renzi e i 5S. Ho rotto con Letta quando ha trasformato l'agenda Draghi in quella Bonelli/Fratoianni/Di Maio. Non sono caduto nella fregatura di Renzi e Boschi sul finto partito unico».

LITE CALENDA RENZI - VIGNETTA DI GIANNELLI

Il leader di Iv ribatte: «In queste ore Carlo Calenda sta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti». «Se sono un mostro oggi, lo ero anche sei mesi fa quando c'era bisogno del simbolo di Italia Viva per presentare le liste», replica insomma Matteo Renzi.

Al netto del botta e risposta, la certezza è la morte del progetto del partito unico. Nonostante in queste ore siano al lavoro i pontieri. Due su tutti: Ettore Rosato e Enrico Costa.

[…] Ora la prima questione da affrontare riguarda i gruppi in Parlamento. Se si sciolgono si perdono milioni di euro. La seconda questione aperta è il futuro dei due partiti. Azione avvierebbe nelle prossime settimane un percorso costituente che porterebbe alla nascita di un nuovo soggetto politico.

italia morta meme di emiliano carli sul divorzio tra renzi e calenda

Del quale Calenda sarà leader. Dovrebbe essere confermata la road map del Terzo Polo: tempi strettissimi, tra giugno e ottobre. Discorso diverso per Italia Viva: da subito scattano i congressi comunali, provinciali e regionali. Per arrivare poi al congresso nazionale, che cadrà però dopo le Europee, per la scelta del leader che avverrà con le primarie.

Luigi Marattin ha una visione leggermente diversa sul futuro di Iv: «L'idea di un partito nuovo dei riformisti è intatta. Se gli attuali protagonisti hanno fatto queste scelte, ne troveremo altri». La Leopolda, pomo della discordia tra Renzi e Calenda, si terrà dall'8 al 10 marzo del 2024. Alla vigilia delle Europee.

MATTEO RENZI CARLO CALENDA carlo calenda contro renzi 1 renzi calenda meme by macondo meme sul divorzio tra renzi e calenda calenda renzi meme by macondo meme sul divorzio tra renzi e calenda