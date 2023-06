20 giu 2023 09:21

CAMBIARE SENZA SBRAITARE - GIORGIA MELONI NON VUOLE GUERRE CON LE TOGHE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E STRIGLIA IL MINISTRO NORDIO PER IL “FALLO DI REAZIONE” VERSO L’ANM (“DA LORO INTERFERENZE”) - LA DUCETTA VUOLE EVITARE SCONTRI FRONTALI CON I MAGISTRATI, COME AI TEMPI DI BERLUSCONI - ANCHE PERCHE’ VEDE CRESCERE IL CONSENSO SULLA RIFORMA: IL TERZO POLO HA GIA’ TESO LA MANO E ANCHE I SINDACI DEL PD, FAVOREVOLI ALL’ABOLIZIONE DELL’ABUSO D’UFFICIO, SONO D’ACCORDO (E INFATTI SONO ENTRATI IN ROTTA DI COLLISIONE CON RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA DI SINISTRA)