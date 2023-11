CAMBIATO IL PNRR, ORA VIENE IL DIFFICILE: METTERLO A TERRA – ALLA FINE LA COMMISSIONE UE HA DATO IL VIA LIBERA ALLE MODIFICHE PROPOSTE DAL GOVERNO ITALIANO PER IL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA: SONO 145 LE MISURE NUOVE O CAMBIATE – LE RIFORME PREVISTE SONO ORA 66, SETTE IN PIÙ RISPETTO AL PIANO ORIGINALE – MELONI ESULTA (“ALTRI 21 MILIARDI A DISPOSIZIONE DELLA CRESCITA ECONOMICA”) MA RESTA IL PROBLEMA DEI RITARDI FIN QUI ACCUMULATI – BRUXELLES CONCEDE 240 MILIONI IN PIÙ PER GLI ALLOGGI UNIVERSITARI

Estratto dell’articolo di www.ansa.it

raffaele fitto presenta le modifiche al pnrr 5

La Commissione ha valutato positivamente il piano di ripresa e resilienza modificato dell'Italia, che include un capitolo RePowerEU. Il piano dell'Italia ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni) e copre 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. Lo ha annunciato l'esecutivo europeo.

Ue, 'nel nuovo Pnrr italiano 66 riforme e 150 investimenti'

Il Pnrr rivisto dell'Italia prevede 66 riforme, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. Sono 145 misure nuove o modificate", include le misure previste dal capitolo REPowerEU. Queste misure mirano a rafforzare le riforme chiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati mira a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché a promuovere la transizione verde e digitale. Questi investimenti riguardano settori come le energie rinnovabili, le filiere verdi e le ferrovie". Lo rende noto la Commissione nella sua valutazione positiva della revisione Pnrr italiano.

Pnrr Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Meloni, con revisione Pnrr altri 21 miliardi alla crescita

Il governo mette a disposizione "della crescita economica" italiana "altri 21 miliardi di euro", in pratica "una seconda manovra economica". Lo ha detto secondo quanto si apprende la premier Giorgia Meloni alle associazioni datoriali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi spiegando che molte delle misure indirizzate alla crescita, alle infrastrutture e al sostegno del tessuto produttivo "sono state contemplate negli interventi riformulati del Pnrr" e non nella Legge di Bilancio che è "per forza di cose seria, responsabile". Si tratta di risorse "frutto della rimodulazione del piano in una ottica di efficientamento".

MODIFICHE AL PNRR

Giorgetti,con nuovo Pnrr una dozzina di miliardi in più

Dalla revisione del Pnrr e dal cosiddetto Repower, arriverà "circa una dozzina di miliardi in più, iniettati nei prossimi anni per aiutare il sistema imprese". Così il ministro Giancarlo Giorgetti risponde, durante l'assemblea di Confindustria Como, Lecco e Sondrio alla domanda 'quanto ossigeno arriverà'. […]

Fitto, pagamento 4a rata e obiettivi 5a entro fine anno

"Stiamo lavorando, e nei prossimi giorni definiremo con l'Ue gli ultimi aspetti, per giungere alla definizione del pagamento quarta rata entro il 31 dicembre di quest'anno e ci poniamo l'obiettivo già fin d'ora di poter raggiungere gli obiettivi come modificati dalla revisione sulla quinta rata entro il 31 dicembre di quest'anno, un altro obiettivo molto ambizioso che puntiamo a definire entro il mese di dicembre". Lo ha detto il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa.

RAFFAELE FITTO GIORGIA MELONI

Per nuovi alloggi per gli studenti 1,2 miliardi, 240 milioni in più

Buone notizie in arrivo sul fronte degli alloggi per gli studenti dopo l'ok della Commissione europea alla revisione del Pnrr. La Commissione - secondo quanto apprende l'ANSA - avrebbe riconosciuto 240 milioni in più all'Italia per la costruzione dei nuovi alloggi - 60 mila complessivamente - soldi legati all'aumento dei costi dei materiali e dell'inflazione. La dotazione totale arriverebbe così a circa 1,2 miliardi. La Commissione avrebbe acconsentito alla creazione di una percentuale di camere doppie, pari al 30%, venendo incontro alle richieste dell'Italia. Maggiori risorse per le borse di studio, da 500 a oltre 800 milioni. [...]

raffaele fitto ursula von der leyen RAFFAELE FITTO ALLA CAMERA ALLA DISCUSSIONE SUL DL PNRR giorgia meloni ursula von der leyen 2