UNA CAMERA PER DUE - "BELLI E COMUNISTI? MEGLIO CHE BRUTTI E DI DESTRA…” - NICOLA FRATOIANNI, OSPITE DI “UN GIORNO DA PECORA”, PARLA DELLA VITA DI COPPIA CON LA MOGLIE E COLLEGA ALLA CAMERA, ELISABETTA PICCOLOTTI: “CHI DEI DUE È PIÙ DI SINISTRA? IO SENZA DUBBIO. LEI È UMBRA E GLI UMBRI SONO DI DESTRA" – “DA RAGAZZO, A 14 ANNI OGNI TANTO ANDAVO IN UNA SPIAGGIA DI NUDISTI IN CORSICA...”

Da “Un giorno da pecora” - Rai Radio uno

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, oggi si è raccontato ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, parlando, oltre che di politica, anche della sua vita di coppia con la collega Elisabetta Piccolotti. Chi dei due ha fatto il fatidico ‘primo passo’? “Io, circa 14 o 15 anni anni fa”.

E, successivamente, è stato sempre lei a chiederle la mano? “Allora – ha raccontato Fratoianni a Un Giorno da Pecora -, le cose sono andate così: c’erano state le europee e la nostra lista andò molto male. Non era un bel momento e allora Betta mi disse: ‘vabbé ma sai che c’è? Ci sposiamo e facciamo una bella festa!’. E io le dissi di sì”.

Chi è più di sinistra tra voi due? “Non c’è dubbio, io”. E per quale motivo? “Perché lei è umbra e gli umbri sono più moderati”. Chi dei due cucina? “In casa cucino io, sono appassionato dei fornelli e mi piace preparare di tutto, soprattutto pesce”. Qual è il suo piatto preferito? “I calamari ripieni”.

nicola fratoianni per un giorno da pecora

Ieri un articolo sul Corriere della Sera vi ha definito una coppia ‘glamour’. “Io non mi sono mai pensato così”. Nel pezzo, firmato da Fabrizio Roncone, vi chiamano Nic ed Eli. “Noi però ci chiamiamo Betta e Ni”. E venite definiti ‘belli e comunisti’. “Meglio che brutti e di destra…”, ha ironizzato Fratoianni a Un Giorno da Pecora.

Il parlamentare ha poi scherzato coi conduttori, che gli avevano chiesto se fosse mai andato in una spiaggia per nudisti. “È successo che qualche volta sia stato in una spiaggia per nudisti in Corsica, dove andavano in vacanza i miei genitori”. A quanti anni è successo? “Avrò avuto 14 anni”. E non si vergognava? “All’inizio un po’ sì. Poi ci sono tornato un altro paio di volte, in modo più rilassato, quando ero un po’ più grande”.

