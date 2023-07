ALLA CAMERA LA MAGGIORANZA APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE CHE RENDE REATO UNIVERSALE LA MATERNITÀ SURROGATA, MENTRE IL PD ESCE DALL'AULA PER EVITARE FIGURACCE E IL TERZO POLO VA IN FRANTUMI – COSA CAMBIA CON LA NUOVA NORMA: LE COPPIE ITALIANE CHE VANNO ALL’ESTERO PER FAR PARTORIRE IL PROPRIO FIGLIO, QUANDO TORNERANNO IN PATRIA SARANNO DENUNCIATE, E RISCHIERANNO FINO A 3 ANNI DI CARCERE E UNA MULTA DA 600MILA A UN MILIONE DI EURO

1 - MATERNITÀ SURROGATA REATO UNIVERSALE ARRIVA IL PRIMO VIA LIBERA ALLA CAMERA

Estratto dell’articolo di Carlo Bertini per “la Stampa”

utero in affitto 1

Dunque per la Camera dei deputati la maternità surrogata deve essere un reato universale, non solo nazionale come lo è dal 2004: quando la legge passerà al Senato, chiunque lo commetta fuori dai patri confini (nei paesi dove è consentita la gestazione per altri), sarà punito al suo rientro con il carcere da tre mesi a due anni. Pure se avrà un neonato in braccio al quale la legge varata ieri in prima lettura non concederà la possibilità di essere registrato sul suolo italiano, come avevano chiesto le opposizioni. [...]

La maggioranza si compatta sotto questa bandiera, le deputate FdI danno vita davanti Montecitorio ad un flash mob insieme alla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, con lo striscione "Utero in affitto reato universale. Difendiamo il corpo delle donne".

vota alla camera sulla maternita surrogata reato universale

E il Pd porta a casa la pelle, riuscendo a non spaccarsi di fronte ai colpi dei più liberal, come il radicale Riccardo Magi, segretario di +Europa: che scodella un emendamento-trappola per i dem, provando a sdoganare la gestazione solidale, ovvero quella senza fini di lucro dove alla gestante viene riconosciuto solo un rimborso spese.

I dem si sottraggono al voto ed evitano lo show down, che avrebbe fotografato le diverse sensibilità, malgrado alla vigilia le premesse ci fossero tutte. Con una sola defezione al regime d'aula imposto dalla segretaria: quella dell'ex ministra Paola De Micheli, che vota contro la proposta Magi. Il quale reagisce agli attacchi, denunciando «lo schiaffo in faccia alle famiglie e alle persone che hanno nella gestazione per altri l'unica alternativa per avere figli». E puntando il dito sul Pd dove «persiste un'anima conservatrice su questi temi che ogni volta blocca tutto».

riccardo magi

L'animosità della discussione in aula e i toni accesi svelano quanto il tema scaldi gli animi, e ancor di più lo svelano i silenzi degli assenti: tanti in entrambi gli schieramenti: 15 della Lega, 12 di Forza Italia, 5 di FdI, 15 dem, tra cui Elly Schlein; 14 di M5s, tra cui Giuseppe Conte e tre di Az-Iv. Il Terzo Polo, che ha lasciato libertà di coscienza, si è frantumato: quattro a favore - tra cui Carfagna e Rosato - sette contro - tra cui Boschi, Costa, Richetti - quattro astenuti - tra cui Elena Bonetti. [...]

2 - CHE COSA CAMBIERÀ E QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE

Estratto dell’articolo di A. Ar. per il “Corriere della Sera”

Cosa prevede la proposta di legge sulla maternità surrogata come reato universale?

UTERO AFFITTO

La maternità surrogata (chiamata anche gestazione per altri o utero in affitto) oggi è già vietata in Italia, ma con questa proposta di legge viene previsto l’obbligo per i magistrati di perseguire un cittadino italiano anche se effettua questa pratica all’estero.

Cambia qualcosa se il Paese dove viene effettuata la maternità surrogata considera lecita questa pratica?

No. Il reato è, appunto, universale e il cittadino italiano viene perseguito ovunque.

Quali sono le sanzioni a cui va incontro chi viola questa legge?

Si rischia la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600 mila euro a un milione. Questa è la stessa pena già prevista dalla legge esistente.

[…]

UTERO IN AFFITTO

Con questa approvazione la proposta è diventata legge?

No, con questo passaggio c’è stata soltanto l’approvazione di un ramo del Parlamento, la Camera, e adesso il testo dovrà passare il vaglio del Senato.

È la prima volta che arriva in Parlamento una simile proposta di legge?

No nella scorsa legislatura era stata Giorgia Meloni a presentare un testo assolutamente identico che, però, non era arrivato nemmeno alla discussione in commissione.

UTERO AFFITTO 1 UTERO IN AFFITTO