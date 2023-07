CAMERA CON SCAZZO! – BAGARRE IN AULA A MONTECITORIO, DURANTE L’ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA – GIOVANNI “MINNIE” DONZELLI SOSTIENE CHE IL GRILLINO RICCIARDI GLI ABBIA “FATTO IL SEGNO COME SE FOSSIMO IN UN'OSTERIA, 'TI ASPETTO, CI VEDIAMO FUORI'” – LE OPPOSIZIONI SI INCAZZANO PERCHÉ LA COMMISSIONE NON VALUTERÀ IL LAVORO DELLE REGIONI E ACCUSANO IL GOVERNO DI NON VOLER CREARE "PROBLEMI" A QUELLE GOVERNATE DAL CENTRODESTRA...

1.COVID: NO REGIONI IN COMMISSIONE INCHIESTA, PROTESTA OPPOSIZIONI

riccardo ricciardi indossa il passamontagna

(AGI) - Protesta nell'Aula della Camera dei deputati del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e di Avs durante l'esame della proposta di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid.

Alcuni emendamenti presentati dall'opposizione per includere nel testo anche l'operato delle Regioni sono stati bocciati dopo aver ricevuto parere negativo dalla maggioranza e dal governo. "Per favore spiegateci perche' non sono incluse le Regioni in questa proposta di legge", ha detto in Aula Marco Furfaro del Pd rivolgendosi ai banchi della maggioranza.

riccardo ricciardi con la compagna gilda sportiello in aula

I lavori dell'Aula sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilita ieri in conferenza dei capigruppo. Fabio Rampelli, vice presidente di turno, ha ricordato che restano ancora da esaminare circa 50 emendamenti e 56 ordini del giorno e ha invitato i gruppi a "rispettare l'intesa unanime raggiunta ieri". Alle 12,30 dovranno infatti iniziare le dichiarazioni di voto finale che saranno trasmesse in diretta televisiva.

2.COVID: BAGARRE ALLA CAMERA, DONZELLI ACCUSA RICCIARDI, HA DETTO 'CI VEDIAMO FUORI'

GIOVANNI MINNIE DONZELLI - MEME BY EDOARDO BARALDI

(LaPresse) - Bagarre in aula alla Camera nel corso dell'esame del testo unificato delle proposte di legge 'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica'.

"Voglio segnalare - ha detto intervenendo in aula il deputato FdI Giovanni Donzelli - che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno come se fossimo in un'osteria da bar, 'ti aspetto fuori, ci vediamo fuori'. Andrebbe sanzionato". "Se è così spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi - ha replicato il vicepresidente di turno Fabio Rampelli - se non è così andremo a verificare con le immagini".

GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO

3.COVID: AL VIA DICHIARAZIONI VOTO SU COMMISSIONE,TENSIONE IN AULA =

(AGI) - Terminato l'esame degli ordini del giorno, sono iniziate nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid. Durante le votazioni degli odg si sono registrati diversi momenti di tensione, con le opposizioni che hanno accusato la maggioranza di mirare solo alla "propaganda" e di voler "colpire" con la commissione chi era al governo durante la gestione della pandemia.

giovanni donzelli in versione minnie

Inoltre, l'accusa e' di aver volutamente eliminato le Regioni dalla commissione al solo scopo di non creare "problemi" a quelle governate dal centrodestra. Il dibattito e' proseguito con duri botta e risposta tra FdI e opposizione: in particolare, Giovanni Donzelli ha chiesto l'intervento della presidenza, lamentando un gesto minaccioso da parte del vicecapogruppo del Pd, Toni Ricciardi, che avrebbe fatto il segno con le mani di 'vedersi fuori per chiarire', chiedendo le scuse da parte dell'esponente dem. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, ha replicato di non aver visto, ma che saranno visionati i filmati.

giovanni donzelli mima gardini 4