16 dic 2023 16:00

IL CAMERATA MINNITI ARRIVA AD “ATREJU” - L'EX MINISTRO DELL'INTERNO, MARCO MINNITI, ORMAI NEL CUORE DI GIORGIA MELONI, ARRIVA ALLA FESTA DI FRATELLI D’ITALIA E ALLISCIA IL NUOVO POTERE DELLA DESTRA: “RITORNO A QUESTA FESTA DOPO SEI ANNI. NE AVETE FATTA DI STRADA, COMPLIMENTI. SE CI OPPONIAMO CON FORZA AL TERRORISMO DOBBIAMO FARE LO STESSO PER L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - L'ITALIA HA FATTO UNA SCELTA STRATEGICA INTELLIGENTE: IN AFRICA SI GIOCA LA PARTITA IMPORTANTE, E' LI' CHE BISOGNA ANDARE. NON SI PUO' GESTIRE I FLUSSI MIGRATORI CON I PAESI TERZI. L'EUROPA DEVE GESTIRE I FLUSSI INSIEME ALL'ITALIA"