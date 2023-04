CAMERATI, CONTRORDINE: IL MES SI PUÒ APPROVARE! ENNESIMO DIETROFRONT DI GIORGIA MELONI. DOPO AVER FATTO RETROMARCIA SU CONFINI CHIUSI, CONTANTE LIBERO, LE ACCISE E I BALNEARI, LA DUCETTA AL “FOGLIO” PARLA DI “NEGOZIATO IN CORSO” SUL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: “MI PARE EVIDENTE CHE ALCUNI STRUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA VADANO AGGIORNATI. SI TRATTA DI UNO STRUMENTO, NON DI UNA RELIGIONE, E GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE AGGIORNATI, UTILI ED EFFICACI…”

giorgia meloni contro il mes

(askanews) - sul Mes "il negoziato è in corso e mi pare evidente che alcuni strumenti dell'Unione europea vadano aggiornati alla luce del nuovo scenario geopolitico". Il meccanismo "è stato concepito quando eravamo in un altro mondo e nemmeno allora è stato utilizzato".

URSULA VON DER LEYEN E GIORGIA MELONI

Lo dice il premier Giorgia Meloni in un'intervista al Foglio "Si tratta di uno strumento, non di una religione, e gli strumenti devono essere aggiornati, utili ed efficaci. Se deve contrastare le crisi finanziarie, allora non solo è sottodimensionato ma soprattutto non serve allo scopo". "Se invece il Mes si trasforma in un veicolo per la crescita... allora siamo pronti a discutere. Questa è la linea del mio governo".