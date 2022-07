LA CAMPAGNA ELETTORALE BALNEARE DI GIUSEPPE CONTE – PEPPINIELLO APPULO, IN BARBA AL CAOS DEL MOVIMENTO 5 STELLE, È SCAPPATO SUL GARGANO DOPO AVER APERTO LA CRISI DI GOVERNO: SI TROVA NELLA SUA CASA DI SAN GIOVANNI ROTONDO, E IL SITO “LATTACCO.IT” L’HA BECCATO MENTRE SCENDE DA UN GOMMONE. SI STA FORSE PREPARANDO PER L’AFFONDAMENTO DEFINITIVO DEL SUO PARTITO ALLE ELEZIONI?

GIUSEPPE CONTE IN VACANZA SUL GARGANO

1 - #ILTEMPODIOSHØ

Da www.iltempo.it

Conte fa il "latitante". Apre la crisi di governo e va in vacanza sul Gargano. Nei giorni della crisi era scomparso dai radar. Ora preferisce il mare alla campagna elettorale.

2 - GIUSEPPE CONTE BECCATO COSÌ: ATTENZIONE ALLA DATA, DEL M5S SE NE FREGA

Da www.liberoquotidiano.it

Il Movimento 5 Stelle affonda? Nessun problema, Giuseppe Conte si sta già allenando con una personalissima scialuppa di salvataggio. Anzi, per la precisione un gommone. Il Tempo ha pubblicato un paio di foto firmate L'attacco.it in cui l'ex premier appare in piena tenuta balneare nel bel mezzo del marasma della crisi di governo.

"Ma dov' è finito Conte?. Se lo chiedevano in tanti, mercoledì scorso, quando il governo Draghi esalava gli ultimi respiri in Senato e il capo del Movimento 5 stelle, colui che aveva aperto la crisi seigiorni prima, aveva fatto perdere le sue tracce", sottolinea il quotidiano romano diretto da Davide Vecchi.

GIUSEPPE CONTE IN VACANZA SUL GARGANO

Nei giorni successivi, per la verità, non è cambiato molto. Anche dopo la fine ufficiale del governo Draghi e la disintegrazione del cosiddetto "centrosinistra", di Conte pochissime notizie. Dov'era scappato? "Da ieri c'è una risposta: l'ex premier dell'autocertificazione e degli «affetti stabili» se ne sta placidamente nei mari della Puglia - si legge -. Per la precisione nella sua casa di San Giovanni Rotondo, sul Gargano".

Il diario della mini-vacanza dell'avvocato lo ha fornito l'edizione pugliese di Repubblica: "Lunedì 25 luglio si è concesso una partita a calcio tra vecchi amici", con assoluto "divieto di scattare foto e di divulgare informazioni". Poi però il quotidiano locale L'Attacco.it ha bucato la cortina di ferro contiana: ecco Giuseppe, domenica, di ritorno da una gita in barca al porto di Mattinata, tra una maglietta bagnata, l'asciugamano e il borsone. E intanto, a Roma, il suo partito continua a perdere pezzi e futuro.

