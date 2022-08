ANVEDI COME BALLA “MESTIZIA”! – LA MORATTI DIVENTA UN IDOLO DI INSTAGRAM CON UN VIDEO IN CUI DANZA SPENSIERATA IN VACANZA! – NON È CHIARO DOVE SI TROVI, ANCHE SE NEI GIORNI SCORSI SEMBRAVA AVER SCELTO L’ELBA COME META DELLE SUE FERIE. QUEL CHE È CERTO È CHE SI SCATENA (MAGARI STA PENSANDO AI SONDAGGI CHE DANNO PER CERTA LA SUA VITTORIA SU FONTANA, SE ALLA FINE LO SFIDASSE DAVVERO…)