LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA “OPEN TO MERAVIGLIA” È FINITA SPIAGGIATA – VE LA RICORDATE LA MIRABOLANTE TROVATA DEL MINISTRO SANTANCHÈ DI USARE LA VENERE DEL BOTTICELLI COME INFLUENCER PER ATTRARRE I TURISTI? BENE, IL PROGETTO SI È ARENATO A INIZIO STAGIONE: SUL PROFILO UFFICIALE DI INSTAGRAM L’ULTIMA FOTO RISALE AL 27 GIUGNO SCORSO, POI IL SILENZIO – E PENSARE CHE IL MINISTERO DEL TURISMO HA SPESO 9 MILIONI IN TOTALE PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE DEI TERRITORI...

Estratto dell’articolo di Alessandro Luna per “il Foglio”

open to meraviglia meme 2

Ci immaginiamo già Sandro Botticelli negli studi di “Chi l’ha visto?” chiedere se qualcuno ha notizie della sua Venere. Da un mese e mezzo si sono perse le tracce della ‘virtual influencer’, volto protagonista della campagna Open to Meraviglia promossa dal ministero del Turismo guidato da Daniela Santanché.

Sulla criticatissima pagina Instagram @venereitalia23 l’ultimo post è del 27 giugno, a stagione appena iniziata: “Taormina. Need I say more?”. E, in effetti, da allora non ha letteralmente detto più nulla.

open to meraviglia meme 6

Il feed è vuoto e alcuni utenti chiedono come mai la virtual influencer sia in silenzio stampa. Nonostante nel video di lancio, il primo pubblicato da questo account, la Venere invitasse gli italiani a seguirla […]

I nostri influencer preferiti pubblicano generalmente post in continuazione, o almeno mettono qualche storia su Instagram per mostrare i luoghi delle loro vacanze. Dall’account della Venere invece nulla. Possiamo fare riferimento solo a quello di Instagram, naturalmente, perché è l’unico social su cui la Venere si è riuscita a piazzare, dal momento che, come alcuni ricorderanno, su Twitter il dominio era già preso da un account […]

OPEN TO PIROMANIA - MEME BY SPINOZA

Oltre alla naturale preoccupazione per la sorte della povera Venere, viene anche da chiedersi perché una campagna presentata come un’importante operazione social e per cui sono stati stanziati 9 milioni sia invece ferma dal 27 giugno. Dal ministero del Turismo ci dicono che “la campagna Open to meraviglia è tutt’altro che accantonata”, ma sulle ragioni di questa bizzarra assenza, in piena stagione estiva, non si sa altro. […]

open to meraviglia meme 14 open to meraviglia meme 11 open to meraviglia meme 10 MEME SULLA VENERE DELLA CAMPAGNA OPEN TO MERAVIGLIA open to meraviglia daniela santanche e venere - vignetta di osho open to meraviglia meme 9 open to meraviglia meme 8 open to meraviglia meme 5