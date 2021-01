FONTANA, FACCE RIDE: “GIULIO GALLERA ERA MOLTO STANCO” - LA VERSIONE DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA DELLA CACCIATA DELL’ASSESSORE GAFFEUR, CHE È STATO SILURATO DOPO L’ULTIMA USCITA LE DICHIARAZIONI SULLE FERIE DEI MEDICI. IN QUESTI GIORNI GALLERA HA PROVATO IN TUTTI I MODI A MANTENERE UN POSTO IN GIUNTA, SENZA ESITO. COME DAGO-ANTICIPATO “MESTIZIA” MORATTI HA ACCETTATO L’ASSESSORATO AL WELFARE IN CAMBIO DELLA VICEPRESIDENZA DELLA REGIONE. COSÌ FRA DUE ANNI E MEZZO SARÀ IN POLE PER LA SUCCESSIONE…