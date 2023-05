IL CAMPO LARGO? E' UN CAMPO SANTO! – BRUTTE NOTIZIE PER CONTE E SCHLEIN DAGLI EXIT POLL A CATANIA, CITTÀ DOVE M5S E PD CORREVANO UNITI: IL CANDIDATO DI CENTRODESTRA, IL MELONIANO ENRICO TRANTINO, SAREBBE AMPIAMENTE IN VANTAGGIO SU QUELLO DI SINISTRA, MAURIZIO CASERTA – ANCHE A SIRACUSA E TRAPANI AVANTI I CANDIDATI DI DESTRA, FERDINANDO MESSINA E MAURIZIO MICELI...

COMUNALI: EXIT POLL SIRACUSA, MESSINA IN TESTA CON 24-28%

(ANSA) - Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

COMUNALI: EXIT POLL TRAPANI, MICELI IN TESTA CON 42-46%

(ANSA) - Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - con una forbice tra il 38% e il 42%.

Estratto da www.corriere.it

A Catania il centrodestra sarebbe ampiamente in vantaggio

Secondo un exit poll firmato dall’istituto Noto per Videoregione Sicilia, a Catania il centrodestra sarebbe ampiamente in vantaggio. Trantino - esponente del centrodestra - avrebbe tra il 56 e il 60 per cento dei voti; Caserta - candidato del centrosinistra - sarebbe fermo tra il 27,5 e il 31,5%

Chiusi i seggi, inizia lo spoglio

Chiusi come da programma, alle 15 di oggi, i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna.

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono stati 1.340.688.

Sette i capoluoghi al ballottaggio: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Si è votato anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania.

Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri.

Ora, conteggiato il numero degli elettori, si prosegue con lo spoglio delle schede.