Davanti al Sasso di Barbato che ricorda la strage del 1947 restano a distanza. Da una parte Elly Schlein, dall’altra Giuseppe Conte. Una giovane attivista del Pd di San Giuseppe Jato, Chiara Tocco, fa un appello al presidente del Movimento Cinque Stelle: “Bisogna essere uniti contro la destra”, dice. Lui risponde: “Lavoreremo per un’alternativa vera, concreta”. Ma non è ancora il momento. Schlein e Conte sono arrivati con lo stesso aereo da Roma, ma scelgono strade diverse per arrivare alla grande manifestazione

E, intanto, Conte, che è insieme a Giuseppe Antoci, resta a distanza. “Oggi è una giornata di lotta - dice ancora Schlein - al fianco di lavoratrici e lavoratori che vogliono migliorare le loro condizioni materiali che sono peggiorate in quest’anno a causa delle scelte fatte dal governo Meloni che esattamente un anno fa sceglieva di aumentare la precarietà in Italia. In barba a tantissime persone, giovani e donne, che hanno contratti di un mese, non sanno se ce l’avranno il giorno dopo e quindi non possono costruirsi un futuro o una famiglia se lo vogliono fare".

Fra Schlein e Conte c’è solo un veloce saluto mentre la segretaria del Pd va via. Ma questa volta non è una stretta di mano, come accaduto tre settimane fa, a Roma, durante un convegno. Adesso, i due leader si scambiano un bacio e un sorriso.

Ma poi a rimarcare ancor più la distanza dalla segretaria dem che sul punto è rimasta tiepida, il leader 5s annuncia la firma del referendum sull’abolizione del jobs act, uno dei quattro quesiti per cui la Cgil ha lanciato una campagna di raccolta firme. Firma che Conte appone subito nel banchetto allestito dalla Cgil a Portella.

