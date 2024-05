CAMPUS MINATO PER BIDEN – LE PROTESTE NELLE UNIVERSITÀ SONO LA PUNTA DELL’ICEBERG DELL’OPINIONE DELL’ELETTORATO LIBERAL AMERICANO: IL 48% DEI DEMOCRATICI SI SCHIERA APERTAMENTE CON I PALESTINESI, E SOLO IL 21% PARTEGGIA PER ISRAELE. UN ROVESCIAMENTO TOTALE RISPETTO ALLA STORIA DEGLI USA E A OTTOBRE: DOPO IL POGROM DI HAMAS, IL 48% SOSTENEVA LO STATO EBRAICO. MA IL MASSACRO A GAZA HA FATTO CAMBIARE OPINIONE AGLI AMERICANI…

JOE BIDEN

Il presidente Joe Biden ieri ha rotto il silenzio sul caos nei campus. […] ha ripetuto quel che da sempre l'Amministrazione sostiene, ovvero che il diritto di manifestare è fondamentale, quello di ricorrere alla violenza e di violare la legge no. A sei mesi dalle elezioni però la questione Gaza traslata nelle piazze americane rischia di compromettere la corsa di Biden.

[…] Biden ha detto che non muterà linea su Israele. È una posizione sempre più impopolare all'interno del suo partito democratico. Un sondaggio di Quinnipiac dello scorso mese – quindi ancora prima che la rivolta nei campus diventasse virale – ha rivelato che le simpatie dei democratici stanno virando rapidamente verso i palestinesi.

Il 48% sta con loro, contro il 21% per Israele. Un rovesciamento totale rispetto al 17 ottobre, dieci giorni dopo il massacro di Hamas. Allora il 48% sosteneva Israele. A differenza di altri temi di politica estera che raramente hanno un impatto diretto sulle presidenziali, quest'anno le cose saranno diverse.

Non per "merito" dell'Ucraina ma di Gaza, ha spiegato a The Atlantic Michael Tesler politologo della UC Irvine. E non è portatore di buone notizie per Biden. Oltre a spaccare il fronte dei democratici, il tema Gaza ha coagulato giovani e l'ala progressista che vede nella «causa palestinese» un legame con i temi interni come la discriminazione razziale e le diseguaglianze economiche.

C'è inoltre un altro aspetto che rende complicata la situazione per Biden. Per i critici di Biden, il fatto che la tragedia umanitaria in corso a Gaza non conosca soste e che Washington non sia riuscita ad esercitare un peso evidente sulle scelte di Netanyahu è un sintomo del declino dell'influenza Usa. E nei campus si chiede una rivoluzione anche su questo.

