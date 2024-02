CAMPUS MINATO – LA LEGA TENTA IL BLITZ: HA PROVATO A INSERIRE UN EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE CHE RINVIAVA DI UN ANNO GLI OBBLIGHI, PER LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE, DI UNIFORMARSI AGLI STANDARD DEGLI ATENEI TRADIZIONALI IN TERMINI DI DOCENTI ASSUNTI IN RAPPORTO AGLI STUDENTI ISCRITTI – COME MAI TANTA PREMURA? TRA I PRINCIPALI DONATORI DELLA LEGA C’È LA E-CAMPUS DI “MISTER CEPU”, FRANCESCO POLIDORI, PATRON ANCHE DELLA LINK...

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “la Stampa”

Il blitz della Lega sugli aiuti agli atenei telematici è stato stoppato dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che ha espresso parere contrario all'emendamento al Milleproroghe a prima firma del deputato Edoardo Ziello.

La Lega aveva tentato di far passare una misura che rinvia di un anno gli obblighi per le università telematiche di uniformarsi agli standard qualitativi delle università tradizionali per quanto riguarda il numero di docenti assunti in rapporto agli studenti iscritti. Il Carroccio ha provato in tutti i modi a spingere l'emendamento, ma ha trovato un muro da parte della ministra Bernini, che al suo dicastero ha già attivato da tempo un tavolo di lavoro sulle telematiche e intende intervenire in modo organico sul settore e non semplicemente con l'approvazione di una proroga.

L'attivismo dei leghisti, che ritireranno l'emendamento ma chiedono almeno il via libera a un ordine del giorno, espone il partito di Salvini alle accuse di conflitto di interessi per aver ottenuto dei finanziamenti proprio da un'università telematica, la E Campus.

Secondo i contributi pubblicati dal Carroccio, a febbraio 2023 tra le principali donazioni spicca la E Campus con 30 mila euro, fondata da Francesco Polidori, ex parlamentare di Forza Italia e soprannominato Mister Cepu […].

Polidori è anche il patron del Link Campus university, che negli anni scorsi è stato lambito dal "Russiagate", l'inchiesta sulle interferenze di Putin alle presidenziali americane del 2016. Tra le donazioni alla Lega figura pure un assegno di 10 mila euro di Francesco Polidori a cui si aggiungono altri 10 mila euro del Monte finanziario europeo Srl e altrettanti della Polimedia Srl, società che rientrano sempre nella galassia della famiglia Polidori.

Quindi, in totale, solo spulciando i dati dello scorso anno, la Lega di Matteo Salvini ha ottenuto 60 mila euro dalle aziende vicine a Mr Cepu, uno dei maggiori imprenditori del settore delle università online.

«Un'attenzione sospetta per una norma che, come denunciato dalla Conferenza dei rettori, dall'Anvur e dell'Anac, favorisce le università telematiche in termini economici, impoverisce la qualità dei percorsi accademici e crea problemi in termini di legalità», attaccano i deputati del Partito democratico. Critici gli onorevoli del Movimento 5 Stelle che ironizzano sul presidente della commissione Affari costituzionale Nazario Pagano, deputato di Forza Italia: «Naturalmente è solo una coincidenza che Pagano sia docente a contratto all'università telematica Pegaso».

Ma sul tavolo del Milleproroghe ci sono molti altri temi […]. Il capitolo principale riguarda il fisco, con l'emendamento in arrivo sull'esenzione per l'Irpef agricola chiesto dal movimento dei trattori: l'esecutivo sta limando le coperture, servono 150 milioni di euro. E poi la rottamazione quater: le prime due rate scadute verranno riaperte per dare la possibilità a chi ha fatto domanda, e poi non ha pagato, di mettersi in regola con i debiti fiscali. […]

