IL CANCELLIERE SCHOLZ FA INCAZZARE GLI INGLESI CON UNA GAFFE SUI MISSILI A LUNGA GITTATA TAURUS – DURISSIMO IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO, ALICIA KEARNS: “PAROLE SBAGLIATE, IRRESPONSABILI UNO SCHIAFFO IN FACCIA AGLI ALLEATI”. PER L’EX MINISTRO DELLA DIFESA BEN WALLACE SCHOLZ É “L’UOMO SBAGLIATO AL POSTO SBAGLIATO AL MOMENTO SBAGLIATO”.

Tonia Mastrobuoni per repubblica.it - Estratti

scholz

Difficile pensare a una dichiarazione più fallimentare, che faccia insorgere l’opposizione, ma anche mezza maggioranza e persino un alleato importante come il Regno Unito. Ma Olaf Scholz ci è riuscito. E dire che quella giustificazione l’aveva formulata anche con un pizzico di sufficienza: si era meravigliato di dover spiegare una cosa così "ovvia" ai tedeschi. Un paio giorni fa, dopo mesi di pressioni e di polemiche, il cancelliere tedesco ha illustrato finalmente le ragioni del suo “no” all’invio dei Taurus in Ucraina. Scatenando una bufera che non accenna a placarsi.

Scholz ha argomentato infatti che quei missili “hanno una gittata molto lunga” e che “ciò che i britannici e i francesi riescono a fare in termini di controllo dell’obiettivo, non può essere fatto in Germania”. Berlino “non deve diventare un partito in guerra e i soldati tedeschi non devono in alcun modo e in alcun momento essere associati agli obiettivi che possono essere raggiunti” dai Taurus, aveva aggiunto.

MACRON SCHOLZ

(...) Durissimo il commento del presidente della Commissione affari esteri del parlamento, Alicia Kearns: le parole del cancelliere, ha replicato, le parole del cancelliere, ha replicato, “sono sbagliate, irresponsabili e uno schiaffo in faccia agli alleati”.

Dall’anno scorso il Regno Unito ha mandato missili Storm Shadows all’Ucraina, e lo scivolone del cancelliere tedesco nei giorni in cui Vladimir Putin è tornato a minacciare di usare l’atomica se soldati della Nato metteranno piede in Ucraina, irrita comprensibilmente gli inglesi, tra i più adamantini sostenitori di Kiev dall’inizio dell’invasione russa.

rishi sunak 5

Anche un portavoce del ministero della Difesa è corso ai ripari: “L’uso degli Storm Shadow e i suoi obiettivi sono responsabilità delle forze armate ucraine”, si è affrettato a puntualizzare. Insomma, non vengono manovrati da Londra o da soldati inglesi. Ma per l’ex ministro della Difesa Ben Wallace c’è una sola lezione da trarre da questa gaffe: Scholz é “l’uomo sbagliato al posto sbagliato al momento sbagliato”.

olaf scholz fa jogging