I CANNIBALI DELLA NUOVA GUINEA SE SO’ MAGNATI LO ZIO DI JOE BIDEN? – L’81ENNE PRESIDENTE AMERICANO TORNA AD APRIRE LE VALVOLE RACCONTANDO LA STORIA DI “ZIO BOSIE”, CHE DURANTE LA GUERRA PRECIPITO’ CON IL SUO AEREO: "NON TROVARONO MAI IL CORPO FORSE PERCHÈ IN QUELLA PARTE DELLA NUOVA GUINEA C'ERANO TANTI CANNIBALI" - L'IMBARAZZO DELLA CASA BIANCA DOPO IL MERDONE PESTATO DA "SLEPPY JOE", MENTRE GLI STATI UNITI STANNO PROVANDO A RAFFORZARE I LEGAMI CON LA PAPUA NUOVA GUINEA

joe biden

(ANSA) - Una battuta di Joe Biden sullo "zio Bosie" che "potrebbe esser stato mangiato dai cannibali" durante la seconda guerra mondiale ha messo in imbarazzo la Casa Bianca. "Non trovarono mai il corpo forse perchè lì, in quella parte della Nuova Guinea c'erano all'epoca tanti cannibali", aveva detto il presidente degli Stati Uniti durante un comizio elettorale a Pittsburgh in Pennsylvania.

Biden parlava dello zio, il tenente Ambrose Finnegan il cui monomotore da ricognizione precipitò durante la guerra. Secondo i dati ufficiali però l'episodio fu dovuto a un guasto al motore e il velivolo non precipitò in Nuova Guinea ma nel Pacifico. Le affermazioni di Biden sono state accolte con imbarazzo a Papua Nuova Guinea in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare i legami con il Paese per contrastare l'influenza cinese nel Pacifico.

papua nuova guinea

"Il popolo della Melanesia è molto orgoglioso e troverà offensiva questa categorizzazione", ha detto Michael Kabuni, politologo della University of Papua New Guinea: "Sappiamo che c'è stato cannibalismo in Papua Nuova Guinea, ma prendere la frase fuori dal contesto e dire che tuo zio avrebbe costituito un buon boccone per qualcuno, questo è inaccettabile".

indigeni in papua nuova guinea 5 cannibalismo 6 cannibalismo 2

joe biden alla radio city hall di new york joe biden. joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 3