28 feb 2023 18:06

PER CAPIRE CHE ELLY AVREBBE VINTO LE PRIMARIE, BASTAVA ASCOLTARE PIERO FASSINO – QUEL PALLORE GONFIATO DELL’EX SEGRETARIO DS HA COLPITO ANCORA CON L’ENNESIMA PROFEZIA SBAGLIATA: “BONACCINI È LA MIGLIOR GARANZIA DI UN PD NUOVO, CI FARÀ VINCERE” – MARCO TRAVAGLIO: “CON UN’ARMA SEGRETA DI QUEL CALIBRO, COME POTEVA NON VINCERE ELLY SCHLEIN?” - DA GRILLO (“FONDI UN PARTITO, VEDIAMO QUANTI VOTI PRENDE") ALLA APPENDINO (“PROVI A PRENDERE IL MIO POSTO”) PASSANDO PER LA GUERRA IN UCRAINA: TUTTE LE PREVISIONI SBALLATE – VIDEO+MEME