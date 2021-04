16 apr 2021 15:10

CAPITALISMO ZITTO E BUONO - JACK MA È RIAPPARSO, PERÒ CON LA MUSERUOLA: IL "PROFETA" CINESE DELL'E-COMMERCE ADDOMESTICATO DAL REGIME SI È COLLEGATO IN VIDEOCONFERENZA CON PUTIN - IN UN QUADRATINO DELLO SCHERMO, SENZA PARLARE MAI PER UN'ORA E MEZZA, ANNOIATO E CON LO SGUARDO SPENTO: IL MESSAGGIO PER I MERCATI È CHE IL FONDATORE DI ALIBABA È "LIBERO" SEPPUR CONDANNATO AL SILENZIO - CI SI PUÒ SEMPRE ARRICCHIRE IN CINA: BASTA NON DISTURBARE IL MANOVRATORE XI JINPING...